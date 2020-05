Wright urodziła się 21 grudnia 1953 roku w Miami na Florydzie jako Bessie Regina Norris. Już jako dziecko rozpoczęła przygodę z gospel. W wieku 18-lat odniosła swój pierwszy sukces dzięki utworowi z 1971 roku pod tytułem "Clean Up Woman", który do śmierci był jej najsłynniejszym numerem.

Reklama

Kolejnym jej przebojem była piosenka "Where Is The Love", za który zdobyła nagrodę Grammy. W kolejnych latach nagrała przebój "No Pain (No Gain)" z płyty "Mother Wit". Piosenka trafiła na listy przebojów, a album pokrył się złotem. Po swoich pierwszych sukcesach Wright założyła własną wytwórnię Mrs. B Records. Inne hity piosenkarki to "Let Me Be Your Lovermaker" oraz "Shoorah Shoorah". Piosenka "Clean Up Woman" rezonuje w muzyce do dziś, czego przykładem jest użycie jej w utworach Mary J. Blige, Afrika Bambaataa i Sublime.

W 2005 roku ponownie była nominowana do Grammy w kategorii Najlepszy album pop za wyprodukowanie płyty Jossa Stona pod tytułem "Mind Body & Soul". W 2010 roku otrzymała nagrodę International Reggae and World Music Awards za całokształt twórczości. Swój talent przekazywała początkującym muzykom jako trenerka wokalna w programie telewizyjnym "Making the Band".