"Elton John poprowadził fanów ścieżką pamięci, rozpoczynając swoją światową trasę "Farewell Yellow Brick Road", którą zakończy swoją karierę koncertową" - napisała w podsumowaniu ja Reuters.

W sobotnią noc w Allentown w stanie Pensylwania 71-letnik muzyk wykonał swoje największe przeboje. Był to pierwszy z zaplanowanych ponad 300 koncertów na całym świecie, które chce dać w ciągu najbliższych trzech lat.

"Byłem świadkiem ogromnej zmiany społecznej, politycznej i kulturalnej. Chcę to uczcić trasą koncertową Farewell Yellow Brick Road" - napisał Elton w oświadczeniu.

Reuter przypomniał, że Elton John ogłosił w styczniu br., że "chce zrezygnować z podróżowania, aby skupić się na swojej rodzinie". Stwierdził, że "jego priorytety zmieniły się po tym, jak został rodzicem dwojga dzieci ze swoim mężem Davidem Furnishem".

Podczas koncertu brytyjski piosenkarz zaprezentował zdjęcia i fragmenty filmów ze swojej pięćdziesięcioletniej kariery muzycznej. Pośród wyświetlanych zdjęć umieścił także fotografie osób, które miały na niego wpływ, m.in. niedawno zmarłej wokalistki Arethy Franklin, przywódcy Republiki Południowej Afryki Nelsona Mandeli i fizyka Stephena Hawkinga.

Podczas gdy śpiewał "Crocodile Rock", obrazy tłumów fanów w strojach zainspirowanych ubiorami Eltonem Johnem wyświetlano na wielkich ekranach, a gdy wykonywał "Candle in the Wind" zaprezentowano krótki film z ostatniej sesji fotograficznej Marilyn Monroe.

Piosenkarz zakończył występ utworem "Goodbye Yellow Brick Road", podczas gdy w tle wyświetlano prywatnie nagrane wideo ukazujące najważniejsze wydarzenia z jego życia.

Na 4 maja 2019 roku zaplanowano występ artysty w Krakowie.

Elton Hercules John (ur. 25 marca 1947 r. jako Reginald Kenneth Dwight w Londynie) jest brytyjskim piosenkarzem, kompozytorem i pianistą. Współpracując od 1967 r. z tekściarzem Bernie Taupinem wydali trzydzieści albumów muzycznych.

Sprzedał w ciągu swojej kariery ponad 300 mln płyt, co czyni go jednym z najpopularniejszych artystów wszech czasów.

Jest zdobywcą sześciu nagród Grammy, czterech Brit Awards, Oscara, Złotego Globu i Nagrody Tony. W 1992 r. został wprowadzony (wraz z Berniem Taupinem) do Songwriters Hall of Fame, a w 1994 r. do Rock and Roll Hall of Fame.