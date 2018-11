Drodzy!! Prawie wszystkie bilety na płytę i na trybuny na koncert zespołu Metallica zostały wyprzedane. Pojedyncze bilety (z nieopłaconych rezerwacji) mogą pojawiać się po odświeżeniu strony.

Jeśli pojawi się możliwość udostępnienia dodatkowych miejsc, na pewno Was o tym poinformujemy na naszym profilu na Facebooku. W imieniu zespołu i własnym – pięknie dziękujemy!‼

Ogłoszenie tej treści zamieścił na swym profilu na Facebooku organizator koncertu, firma Live Nation Polska. Oznacza to, że wszystkie bilety zostały wyprzedane, a zdobycie wejściówek na koncert będzie graniczyć z cudem. To kolejna impreza muzyczna, która tak doskonale sprzedaje się na PGE Narodowym - dwa koncerty z rzędu sprzedał tu Ed Sheeran. To zastanawiające o tyle, że nagłośnienie stadionu, ze względu na jego konstrukcję, wciąż pozostawia wiele do życzenia.

Czy akustykom Metalliki uda się przełamać złą sławę Narodowego - szczęśliwcy posiadający bilety przekonają się 21 sierpnia 2019 roku.

Metallica to jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy zespół w historii metalu. Powstał na początku lat osiemdziesiątych w Kalifornii. Już debiut - legendarny "Kill'em All" sprawił, że grupa uznawana była za czołową wśród przedstawicieli ostrego grania. Kolejne cztery albumy: "Ride The Lightning", "Master Of Puppets", "...And Justic For All" oraz "Metallica" (zwana też "Czarnym Albumem") uznawane są za klasyczne oraz najważniejsze nie tylko dla gatunku, ale ogólnie muzyki XX wieku. Późniejsze dokonania, mimo sukcesów komercyjnych, spotykają się z różnym odbiorem krytyków.

Do Polski zespół przyjedzie po raz dwunasty, ale sierpniowy występ będzie trzynastym. Podczas pierwszej wizyty zespół w katowickim Spodku formacja zagrała dwukrotnie.

Sierpniowy koncert zespołu będzie związany z dalszą promocją płyty "Hardwired... To Self Destruct". Bilety na poprzedni koncert w Krakowie sprzedały się w trzy dni.

Oto pełen plan przyszłorocznej trasy europejskiej.

1 maja, 2019 - Lizbona, Portugalia - Estádio do Restelo

3 maja, 2019 - Madryt, Hiszpania - Valdebebas

5 maja, 2019 - Barcelona, Hiszpania - Estadi Olímpic Lluís Companys

8 maja, 2019 - Mediolan, Włochy - San Siro Hippodrome

10 maja, 2019 - Zurych, Szwajcaria - Letzigrund

12 maja, 2019 - Paryż, Francja - Stade De France

8 czerwca, 2019 - Dublin, Irlandia - Slane Castle

11 czerwca, 2019 - Amsterdam, Holandia - Johan Cruijff Arena

13 czerwca, 2019 - Kolonia, Niemcy - RheinEnergieStadion

16 czerwca, 2019 - Bruksela, Belgia - Koning Boudewijnstadion

18 czerwca, 2019 - Manchester, Wielka Brytania - Etihad Stadium

20 czerwca, 2019 - Londyn, Wielka Brytania - Twickenham Stadium

6 lipca, 2019 - Berlin, Niemcy - Olympiastadion

9 lipca, 2019 - Göteborg, Szwecja - Ullevi

11 lipca, 2019 - Kopenhaga, Dania - Telia Parken

13 lipca, 2019 - Trondheim, Norwegia - Granåsen

16 lipca, 2019 - Hämeenlinna, Finlandia - Kantolan Tapahtumapuisto

18 lipca, 2019 - Tartu, Estonia - Raadi Airport

21 lipca, 2019 - Moskwa, Rosja - Luzhniki Stadium

14 sierpnia, 2019 - Bukareszt, Rumunia - Arena Națională

16 sierpnia, 2019 - Wiedeń, Austria - Ernst-Happel-Stadion

18 sierpnia, 2019 - Praga, Czechy - Airport Letnany

21 sierpnia, 2019 - Warszawa, Polska - PGE Narodowy

23 sierpnia, 2019 - Monachium, Niemcy - Olympiastadion

25 sierpnia, 2019 - Mannheim, Niemcy - Maimarktgelände