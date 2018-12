KONCERTY STYCZEŃ 2019

18 stycznia: AURORA – Warszawa, klub Palladium

19 stycznia: ENNIO MORRICONE - Kraków, Tauron Arena Dowiedz się więcej >>>

25 stycznia: TOM ODELL – Kraków, Tauron Arena, YOU ME AT SIX – Warszawa, klub Proxima

26 stycznia; ANDREA BOCELLI – Gdańsk, Ergo Arena Dowiedz się więcej >>>, TOM ODELL – Warszawa, Torwar

KONCERTY LUTY 2019

1 lutego: YEARS & YEARS – Warszawa, Torwar

7 lutego: THE NEIGHBOURHOOD – Warszawa, Torwar Dowiedz się więcej >>>

9 lutego: CHARLIE WINSTON – Warszawa, klub Hybrydy

12 lutego: GOOD CHAROLTE – Warszawa, klub Stodoła

15 lutego: DAVID DUCHOVNY – Warszawa, klub Stodoła Dowiedz się więcej >>>, TWENTY ONE PILOTS – Łódź, Atlas Arena (wyprzedany)

17 lutego: ALGIERS – Warszawa, klub Niebo

18 lutego: ALGIERS – Poznań, U Bazyla

19 lutego: BASTILLE – Warszawa, Torwar

22 lutego: ZAZ – Warszawa, Torwar

23 lutego: ZAZ – Kraków, Tauron Arena

24 lutego: NICKI MINAJ & FUTURE – Łódź, Atlas Arena

KONCERTY MARZEC 2019

1 marca: BALTHAZAR – Warszawa, klub Proxima

5 marca: WHITE LIES – Warszawa, klub Proxima

6 marca: WHITE LIES – Poznań, CK Zamek

7 marca: MEGAN DAVIES – Warszawa, klub Pogłos

9 marca: JESS GLYNE – Warszawa, klub Progresja, LIL XAN - Warszawa, klub Stodoła dowiedz się więcej >>>

11 marca: KAMASI WASHINTON – Warszawa, klub Stodoła

15 marca: FLORENCE + THE MACHINE, YOUNG FATHERS – Łódź, Atlas Arena

17 marca: JOHN MAYALL – Warszawa, klub Stodoła Dowiedz się więcej >>>

18 marca: JOHN MAYALL – Kraków, klub Sudio Dowiedz się więcej >>>

25 marca: DAVE MATTHEWS BAND – Warszawa, Torwar

29 marca: ENIGMA – Kraków, ICE

30 marca: ENIGMA – Zabrze, Dom Muzyki i Tańca

31 marca: ENIGMA – Wrocław, Centrum Kongresowe

KONCERTY KWIECIEŃ 2019

1 kwietnia: ENIGMA – Warszawa, Teatr Roma

2 kwietnia: ENIGMA – Gdynia, Teatr Muzyczny

3 kwietnia: ENIGMA – Łódź, Teatr Wielki

4 kwietnia: ENIGMA – Poznań, Sala Ziemi MTP

KONCERTY MAJ 2019

4 maja: ELTON JOHN - Kraków, Tauron Arena Dowiedz się więcej >>>

7 maja: ENRIQUE IGLESIAS - Kraków, Tauron Aren Dowiedz się więcej >>>

8 maja: LENNY KRAVITZ – Łódź, Atlas Arena Dowiedz się więcej >>>

11 maja: ANDREA BOCELLI – Poznań, Stadion

16 maja: DIE ARTZE – Warszawa, klub Proxima (wyprzedany)

17 maja: ALVARO SOLER – Poznań, Sala Ziemi MTP Dowiedz się więcej >>>

18 maja: ALVARO SOLER – Warszawa, Torwar Dowiedz się więcej >>>

KONCERTY CZERWIEC 2019

3 czerwca: BRYAN FERRY – Wrocław, Narodowe Forum Muzyki Dowiedz się więcej >>>

4 czerwca: SLAYER – Gliwice, Arena Gliwice Dowiedz się więcej >>>

6 czerwca: MAROON 5 – Kraków, Tauron Arena Dowiedz się więcej >>>

9 czerwca: MIUOSH, JIMEK, NOSPR - Chorzów, Stadion Śląski Dowiedz się więcej >>>

11 czerwca: IMPACT FESTIVAL 2019, TOOL, ALICE IN CHAINS – Kraków, Tauron Arena Dowiedz się więcej >>>

18 czerwca: KISS – Kraków, Tauron Arena

20 czerwca: DISTURBED – Warszawa, Torwar

21 czerwca: ROD STEWART – Kraków, Tauron Arena

22 czerwca: MUSE – Kraków, Tauron Arena

24 czerwca BACKSTREET BOYS – Warszawa, Torwar Dowiedz się więcej >>>

26 czerwca: PHIL COLLINS – Warszawa, PGE Narodowy Dowiedz się więcej >>>

KONCERTY LIPIEC 2019

3-6 lipca OPENER FESTIVAL - Gdynia, Lotnisko Kossakowo GRETA VAN FLEET, THE 1975, TRAVIS SCOTT

Dowiedz się więcej >>>

10 lipca: MARK KNOPFLER – Kraków, Tauron Arena Dowiedz się więcej >>>

11 lipca: MARK KNOPFLER – Gdańsk, Ergo Arena Dowiedz się więcej >>>

12 lipca: BON JOVI – Warszawa, PGE Narodowy Dowiedz się więcej >>>

17 lipca: FOREIGNER - Dolina Charlotty

20 lipca: IL DIVO – Łódź, Atlas Arena, P!NK – Warszawa, PGE Narodowy Dowiedz się więcej >>>

24 lipca: RAMMSTEIN – Chorzów, Stadion Śląski Dowiedz się więcej >>>

25 lipca: THIRTY SECONDS TO MARS - Dolina Charlotty

27 lipca: STATUS QUO - Dolina Charlotty

KONCERTY SIERPIEŃ 2019

2-4 sierpnia OFF FESTIVAL

DAUGHTERS, THE GASLAMP KILLER, THE COMET IS COMING, PERFECT SON, BOOGARINS, LEBANNON HANOVER, BAMBA PANA & MAKAVELI Dowiedz się więcej >>>

21 sierpnia: METALLICA – Warszawa, PGE Narodowy (wyprzedany) Dowiedz się więcej >>>

KONCERTY PAŹDZIERNIK 2019

20 października: EROS RAMAZZOTTI – Warszawa, Torwar Dowiedz się więcej >>>

KONCERTY LISTOPAD 2019

18 listopada: A-HA, Warszawa, Torwar

24 listopada: CHRIS DE BURGH – Warszawa, Torwar

26 listopada: CHRIS DE BURGH – Kraków, ICE

27 listopada: CHRIS DE BURGH – Wrocław, Hala Stulecia

KONCERTY GRUDZIEŃ 2019

1 grudnia: ROYAL REPUBLIC – Kraków, klub Kwadrat

2 grudnia: ROYAL REPUBLIC – Warszawa, klub Stodoła