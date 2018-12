Grupa potwierdziła, że zagra w Bilbao. Na organizowanym w Hiszpanii BBK Live Festival Amerykanie zagrają obok takich wykonawców jak m.in. Thom Yorke, Weezer czy Vince Staples. Impreza organizowana jest pomiędzy 11 a 13 lipca. Zespół zapowiedział przy tym, że 2019 rok ma być datą "globalnego powrotu na trasę koncertową". Oznacza to, że zespół zagra w wielu miejscach na całym świecie. Czy wystąpi w Polsce - tego się nie da wykluczyć, ale jak na razie koncert w naszym kraju nie jest potwierdzony.

The Strokes zagrał już w naszym kraju, gościł na organizowanym w Gdyni festiwalu Opener.

Ostatnim, piątym albumem formacji pozostaje "Comedown Machine" z 2013 roku. Za najlepszą płytę krytycy zgodnie uznają wydany w 2001 roku "Is This It".