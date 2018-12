Koszaliński koncert Danzela – belgijskiego wokalisty, mulitiinstrumentalisty – rozpocznie się 31 grudnia o godz. 23:15 na Rynku Staromiejskim przed ratuszem. Artysta grający muzykę pop i dance podczas koncertu wykona swoje największe przeboje, w tym: „Pump It Up”, „You Are All Of That”, „Put Your Hands Up”, „My Arms Keep Missing You”, „You Spin Me Round” czy „Jump”.

Koncert tuż przed północą przerwie na kilka minut prezydent Koszalina, by złożyć noworoczne życzenia mieszkańcom, po których tradycyjnie rozpocznie się pokaz sztucznych ogni.

Sztuczne ognie rozbłysną też nad słupskim magistratem. Pokaz poprzedzą muzyczne występy - koncert na placu Zwycięstwa rozpocznie się o godz. 22.

Przed słupską publicznością zaśpiewa Bogdan Trojanek z założonym przez siebie zespołem Terne Roma, w którego skład wchodzą członkowie rodziny Trojanków. Ich występ ma być barwnym, muzyczno-tanecznym widowiskiem w cygańskich rytmach.

W koncercie wystąpi również Anna Żebrowska, która zaśpiewa piosenki z repertuaru zespołu ABBA oraz Anny Jantar. Na scenie pojawi się także Warsaw Balkan Madness, który w muzyce łączy tradycję, folk i nowoczesność. Publiczność będzie mogła przekonać się, jak w nowej oprawie brzmi dziedzictwo cygańsko-słowiańskiej kultury półwyspu bałkańskiego.

Na środkowym Pomorzu kilka z nadmorskich miast również zaprasza mieszkańców do wspólnego powitania Nowego Roku. W Kołobrzegu impreza na plaży przy molo zacznie się o godzinie 23:30. Punktem kulminacyjnym będzie pokaz sztucznych ogni. W razie porywistego wiatru impreza zostanie przeniesiona na skwer Pionierów.

W Mielnie na deptaku przy ul. Kościuszki zabawa rozpocznie się o godz. 18. Najpierw z didżejami, a o godz. 21 wystąpi koszalińska formacja Sax & Decks. Gwiazdą sylwestrowej nocy będzie Kombii. Składaniu noworocznych życzeń towarzyszyć będzie pokaz fajerwerków. W Ustce impreza na Promenadzie Nadmorskiej rozpocznie się o godz. 21. Muzykę miksować będą didżeje, a następnie zaśpiewa zespół Sympatyczni. Ich koncert zakończy pokaz fajerwerków.