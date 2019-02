Raporty na temat zarobków gwiazd publikuje w swej części biznesowej magazyn Billboard. Pokusił się on o podsumowanie trwającej cały czas trasy koncertowej zespołu Metallica. Grupa cały czas podróżuje i gra dużo koncertów w ramach tournee promującego płytę "Hardwired... To Self-Destruct".

Jak podliczył magazyn podczas trasy koncertowej zespół zarobił już 155 milionów dolarów. Na pewno wpłynie to pozytywnie na sytuację finansową grupy. Mówiło się bowiem, że po premierze filmu "Through The Never", w który zespół sam zainwestował, grupa znalazła si na krawędzi bankructwa.

W ramach trasy koncertowej zespół już raz wystąpił w Polsce - w Krakowie. 21 sierpnia powróci, tym razem na warszawski PGE Narodowy, by wspierani m.in. przez Ghost zagrać po raz kolejny. Biletów na ten występ dawno już nie ma.