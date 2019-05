Dziś rusza jedna z najważniejszych, a na pewno największa festiwalowa impreza muzyczna w Warszawie. Wystąpią gwiazdy, o których poniżej, ale warto zaznajomić się z informacjami dotyczącymi dojazdu. Oto kilka informacji, o których warto pamiętać.

Dzięki współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa w dniach 31 maja -1 czerwca oraz 2 czerwca do godz. 4:00 rano z warszawskiego transportu miejskiego skorzystasz na podstawie opaski festiwalowej bez konieczności kupna biletów czy używania karty miejskiej! Nie zapewniamy miejsc parkingowych dla publiczności (dostępny będzie jedynie parking dla osób z biletem VIP oraz parking K+R dla osób z niepełnosprawnościami). Zachęcamy do korzystania z parkingów P+R, komunikacji miejskiej. Ze względu na blokowanie dojazdu dla autobusów festiwalowych jak i ograniczone możliwości przyjęcia zwiększonego ruchu przez okoliczne ulice, odradzamy dojazd pod sam festiwal samochodem. Na festiwal możesz także przyjechać rowerem! W okolicy bramek wejściowych na teren festiwalu od strony ul. Puławskiej będzie znajdował się parking na ok. 100 rowerów.