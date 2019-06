Wielkie multimedialne widowisko przypomina nie tylko samą pielgrzymkę - jest opowieścią o pontyfikacie Jana Pawła II i jego wpływie na historię Polski i Europy. W trakcie widowiska brzmią m.in. utwory, które w czasie pielgrzymki były śpiewanie przez Polaków i papieża. Uczestnicy koncertu mogę włączyć się w śpiewanie, przygotowano dla nich specjalne śpiewniki. Na wielkich telebimach prezentowane są filmowe materiały dokumentalne przypominające wydarzenia sprzed 40 lat.

40 lat temu papież Jan Paweł II udał się z pierwszą pielgrzymką do ojczyzny, która trwała od 2 do 10 czerwca 1979 r. "Jego wizyta była znacząca dla kolejnych ważnych wydarzeń w Polsce. Jan Paweł II odegrał niebagatelną rolę w procesie pokojowego oswobodzenia Polski spod radzieckich wpływów. To właśnie jego pierwsza pielgrzymka do ojczyzny po wyborze na papieża była jednym z przełomowych wydarzeń tamtych czasów, iskrą, od której zapalił się płomień wolności" - podkreśla Biuro Programu "Niepodległa", które niedzielny koncert przygotowało.

To wówczas papież wypowiedział w Warszawie słynne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!", które na początku koncertu przypomniała prowadząca Małgorzata Kożuchowska.

Koncert jest podzielony na 11 części – każda z nich oprócz wstępu i zakończenia opiera się na przesłaniu papieża z jednego z dziewięciu miejsc, które odwiedził podczas pielgrzymki.

Widowisko rozpoczęło bicie dzwonów z wież kościelnych w pobliżu placu Piłsudskiego. Centralnym punktem sceny jest wielki hologram Jana Pawła II - organizatorzy koncertu chcieli, by papież "ożył" na oczach widzów dzięki najnowszym zdobyczom technologii i wirtualnie towarzyszył im podczas widowiska.

Każda z części koncertu zawiera najsłynniejsze piosenki poświęcone Janowi Pawłowi II oraz utwory, które w czasie pierwszej pielgrzymki były śpiewanie przez Polaków i samego Jana Pawła II, a także te, o których papież chciał nam specjalnie opowiedzieć, jak na przykład "Bogurodzica".

W programie są najstarsze pieśni religijne i patriotyczne piosenki. Brzmią też pieśni ludowe towarzyszące naszej religijności, utwory wykonane przez Braci Golec i dzieci z ich Fundacji czy zespół Zakopower. W trakcie koncertu można usłyszeć też pieśni religijne, takie jak "Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony", którą wykona duet – Ryszard Rynkowski i Krzysztof Cugowski. Ale są też "piosenki – świadectwa, które pokazują zmagania współczesnego człowieka z Bogiem", zaśpiewane przez artystów młodszego pokolenia – Kamila Bednarka, Dawida Kwiatkowskiego czy Natalię Kukulską.

Biuro Programu "Niepodległa" zwróciło uwagę, że "ciekawym i bardzo ważnym elementem koncertu będzie pierwsze w Polsce muzyczne wykonanie +Inwokacji+ Adama Mickiewicza". Przygotowali ją Maciej Muraszko i Stanisława Celińska. Interpretację wykona Stanisława Celińska wraz z Patrykiem Sikorą (pianista) oraz chórem Marcina Pospieszalskiego. Do tego właśnie fragmentu "Pana Tadeusza" odwoływał się Jan Paweł II w swoim przemówieniu podczas pobytu na Jasnej Górze.

Koncert ma zakończyć ok. 22.30 odśpiewanie hymnu Polski po góralsku i rozłożenie 100-metrowej flagi, którą 11 listopada zaprezentowali górale i dzieci z Fundacji Braci Golec.