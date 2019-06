Andrea Bocelli jest obecnie najpopularniejszym na świecie tenorem łączącym muzykę operową i rozrywkową. Jego duety z Edem Sheeranem, Jennifer Lopez, Duą Lipą, Celine Dion, Arianą Grande, Sarah Brightman czy synem Matteo biją rekordy popularności w internecie. Wydarzenia z udziałem włoskiego artysty gromadzą największe widownie na świecie, a publiczność długo pozostaje pod wrażeniem jego wyjątkowych występów. Fani, którzy kiedykolwiek mieli okazję uczestniczyć w koncertach tenora, wskazują na jego wrażliwość i elegancję oraz perfekcjonizm każdego występu, a także repertuar spełniający oczekiwania najbardziej wymagających. Popularnością Andrea Bocelli już wielokrotnie przewyższył „Trzech Tenorów”: Luciano Pavarottiego, Placido Domingo, Jose Carrerasa. Jego profil na Facebooku'u obserwuje ponad 4 mln osób. Tenor może się pochwalić rekordowo wyprzedanymi koncertami i egzemplarzami płyt. 16 albumów znalazło ponad 85 milionów nabywców. Artysta otrzymał również wiele nagród. Zdobył Złoty Glob, 6 nagród BRIT Classical, 7 nagród World Music Awards. Ma także swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame. Andrea Bocelli uświetnił swoimi występami również takie wydarzenia jak: Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.

Andrea Bocelli to legenda na miarę nowego tysiąclecia. Artysty tego rodzaju nie da się też samoistnie wytworzyć, nawet z wykorzystaniem najbardziej błyskotliwej kampanii marketingowej i za pomocą sztabu specjalistów od kreowania wizerunku. To diament sam w sobie, którego talent dostrzegają i doceniają miliony na całym świecie, a jego historia, niczym legenda przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Widać to po publiczności, która całymi rodzinami spotyka się, by czerpać radość z muzyki Andrei Bocellego i szuka w niej ukojenia od codzienności. Włoski śpiewak, najbardziej znany jest z wykonań „Time to Say Goodbye (Con te partirò)”, „Canto della Terra”, „Vivere”, „E Più Ti Penso”, „Vivo per lei” czy „Nessun dorma” i „Va pansiero”. Ze swoim melancholijnym i emocjonalnym brzmieniem, mocnym i uniwersalnym głosem łączy w sobie zarówno włoskie belcanto, jak i cechy opery klasycznej. Andrea Bocelli nie ma sobie równych w wykonywaniu romantycznych ballad. A jego pełne zaangażowania operowe role męża, czy kochanka nadają wyrazu klasyce. Wszystko to czyni z niego niedościgniony wzór sceny muzycznej.

Po ogromnym sukcesie, jakim okazał się występ Andrei Bocellego na stadionie w Poznaniu z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, legendarny włoski tenor powróci do Polski. Nadchodzący koncert na PGE Narodowym w Warszawie zachwyci publiczność nie tylko ze względu na kojący tembr głosu Andrei Bocellego, którego od lat podziwia cały świat, ale także doborem znakomitych gości za każdym razem pojawiających się na scenie u jego boku: muzyków i śpiewaków. Na poznańskim koncercie przed kilkoma tygodniami zaprezentowali się: światowej klasy sopranistka - Maria Aleida, fantastyczna gwiazda muzyki pop - Ilaria Della Bidia, geniusz fletu - Andrea Griminelli, dyrygenta i pianista - Carlo Bernini. Ku uciesze damskiej części publiczności wystąpił także niezwykle utalentowany syn artysty - Matteo Bocelli. Razem z ojcem brawurowo wykonał utwór „Fall On Me”, który został uznany przez poznańską widownię za najbardziej wzruszający moment tamtego wieczoru.

Wielkie emocje pozostawił także koncert Andrei Bocellego na Wałach Chrobrego podczas finału regat The Tall Ships Race 2017 w Szczecinie. Scena usytuowana na nabrzeżu Odry, przy zacumowanych najpiękniejszych żaglowcach świata, zrobiła piorunujące wrażenie na 200-tysięcznej publiczności, która długo oklaskiwała włoskiego tenora i jego gości. To był trzeci co do wielkości koncert w historii Polski. Kto u boku Andrei Bocellego wystąpi w przyszłym roku w Warszawie – na razie owiane jest tajemnicą. Nie ma wątpliwości jednak, że koncert na PGE Narodowym w 2020 roku również pozostawi w słuchaczach niezapomniane doznania. Będzie to pierwszy występ artysty na najważniejszej arenie sportowej w Polsce. W poprzednich latach Bocelli występował na stadionach: Legii i Gwardii w Warszawie czy Cracovii w Krakowie. Wydarzenie w stolicy może przejść do historii jako największy biletowany koncert Andrei Bocellego w naszym kraju.

Warszawski koncert podzielony zostanie na dwie części. W pierwszej - publiczność usłyszy najpopularniejsze utwory klasyczne i arie operowe, a w drugiej - melodyjne piosenki mówiące o przyjaźni, rodzinie i miłości. Największe przeboje Andrei Bocellego.

To, co zdecydowanie wyróżnia wydarzenie w Warszawie na tle innych, jest fakt wsparcia finansowego fundacji artysty. Organizacja tenora Andrea Bocelli Foundation zaangażowała się w dzieło PLUS1. Dzięki współpracy, z każdego sprzedanego biletu na koncert Andrei Bocellego na PGE Narodowym, przeznaczone zostaną cztery złote na cele charytatywne. Celem fundacji jest niesienie pomocy społecznościom żyjącym w skrajnym ubóstwie, a także walka z analfabetyzmem oraz cierpieniem spowodowanym chorobami i wykluczeniem społecznym. Więcej informacji można uzyskać pod adresami: www.plus1.org i www.andreabocellifoundation.org.

„Andrea Bocelli wielokrotnie wypełniał już największe areny świata, występował przed koronowanymi głowami państw, prezydentami i papieżami, a jego śpiew niezmiennie budzi szacunek i ogromne emocje. W naszym kraju artysta jest wciąż szalenie popularny i podziwiany. A po ostatnich koncertach, które organizowaliśmy z jego udziałem w Poznaniu i Szczecinie, zorientowaliśmy się, że miłość do Bocellego w Polsce jest naprawdę wyjątkowa. W obu przypadkach bilety zostały wyprzedane błyskawicznie, a fani wciąż pozostają w niedosycie. Koncert włoskiego tenora w Warszawie będzie więc odpowiedzią na oczekiwania Polaków” – komentuje Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, organizującej warszawski występ Andrei Bocellego.

Koncert legendarnego włoskiego tenora odbędzie się 22 sierpnia 2020 roku na PGE Narodowym. Bilety na to wydarzenie będą dostępne już od 7 czerwca, od godziny 10:00 poprzez stronę: www.prestigemjm.com.