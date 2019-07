Jak informowaliśmy, we wtorkowy wieczór A$AP Rocky wdał się w bójkę pod sztokholmską hamburgerownią. I choć wiele wskazuje na to, że chciał jej uniknąć i że został sprowokowany - szwedzka policja jest nieugięta. W wyniku zdarzenia strony obniosły obrażenia, w ruch poszło potłuczone szkło. Efekt - raper przebywa w areszcie, gdzie pozostanie najprawdopodobniej do końca tygodnia.

Organizatorzy festiwalu dziś potwierdzili, że na Open'er 2019 raper nie wystąpi.

Niemal natychmiast podano do wiadomości informację, że zastąpi go Stormzy, który w światowej prasie muzycznej ma bardzo dobrą prasę.

Stormzy został pierwszym w historii brytyjskim raperem, który był headlinerem na tegorocznym Glastonbury Festival, największym na świecie festiwalu muzycznym. Brytyjskie media nie przestają zachwycać się tym niezapomnianym koncertem, pisząc że dla takich wystepów warto jeździć na festiwale

Zanim Stormzy wydał swój platynowy debiutancki album, "Gang Signs & Prayer" w lutym 2017 roku, był okrzyknięty jednym z najbardziej obiecujących raperów na brytyjskiej scenie muzycznej. Kilka lat później Stormzy stał się jednym z najbardziej inspirujących brytyjskich artystów, znacząco przekształcając undergroundowy krajobraz muzyczny i będąc prawdziwym głosem ruchu równouprawnienia.

Mimo, że Stormzy ponad rok nie był obecny na scenie muzycznej, kontynuował działalność filantropijną. W lipcu zeszłego roku Stormzy stworzył "The Stormzy Scholarship" – stypendium, które opłaca naukę dla dwóch studentów rocznie na Uniwersytecie Cambridge. Następnie, zaprezentował #Merky Books, we współpracy z Penguin Random House UK, na łamach którego wydał swoją własną książkę "Rise Up: The Story So Far". Wkrótce potem ujawnił "Writers’ Prize" (Nagrodę dla Pisarzy) – inicjatywę poszukującą najlepszych pisarzy nowego pokolenia. Ponadto w styczniu 2018 ogłosił powstanie swojej własnej wytwórni muzycznej #Merky Records, która będzie podpisywać nowe wschodzące talenty.



Stormy ma na swoim koncie również 24 prestiżowe nagrody, w tym: 2 x BRIT Awards, 1 x Ivor Novello Award, 6 x MOBO Awards, 1 x Q Award, 1 x MTV EMA, 1 x BBC Music Award, 1 x Teen Choice Award, 3 x AIM Awards, 2 x BET Awards, 1 x British GQ Award, 2 x Global Awards.