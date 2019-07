Główny organizator wydarzenia, którym jest Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu wraz z miastem Kołobrzeg, poinformował, że gościem specjalnym jubileuszowej edycji festiwalu będzie Aga Zaryan. Artystka podczas koncertu zaprezentuje specjalnie przygotowane aranżacje, które zawierać będą elementy nu jazzu, neo soulu i nowoczesnej muzyki miejskiej.

Wokalistka jazzowa Dorota Miśkiewicz wystąpi na scenie z ojcem, saksofonistą Henrykiem Miśkiewiczem. To ich pierwszy wspólny projekt, a na koncert złożą się premierowe utwory. Całość dopełni Marcin Wasilewski Trio.

Festiwalowa publiczność będzie mogła usłyszeć jazzowe utwory w wykonaniu saksofonisty Cezariusza Gadziny, lidera projektu Mosty, czy zespołu Artur Dutkiewicz Trio, który zaprezentuje kompozycje osadzone w korzeniach improwizacji jazzowej z najnowszej płyty "Traveller".

Swoim brzmieniem do tradycji amerykańskich big-bandów nawiązywać będzie Big Band Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Sylwester Ostrowski & The Jazz Brigade ft. Freddie Hendrix wystąpi z utworami z najnowszego albumu "In Our Own Way". Marcin Pater Trio zaprezentują spektrum możliwości wibrafonu, a z trębaczem Piotrem Schmidtem w Quartet "Saxesful" zagrają saksofoniści, wśród nich Jan Ptaszyn Wróblewski, Henryk Miśkiewicz czy Adam Wendt.

Koncerty od 2 do 4 sierpnia odbywać się będą na scenie plenerowej RCK. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Organizator poinformował, że w ramach festiwalu przeprowadzony zostanie konkursu dla młodych, debiutujących muzyków. Planowane są również wieczory wspólnego muzykowania w formie jam session w Caffe Nuta.

Festiwal od 2015 r. wspiera finansowo Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. W tym roku przeznaczono na ten cel kwotę 30 tys. zł. Umowę podpisano w środę w siedzibie RCK w Kołobrzegu.