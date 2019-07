"Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, że Katowice są dzisiaj najważniejszym miastem w kraju, jeśli chodzi o wydarzenia muzyczne, nieprzypadkowo mają tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. Liczba wydarzeń, ludzi, którzy co roku odwiedzają Katowice w związku z festiwalami i koncertami, co roku wzrasta. Na Off Festivalu spodziewamy się w tym roku rekordowej liczby ludzi – ponad 20 tys." – powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach pomysłodawca i dyrektor festiwalu Artur Rojek.

W Dolinie Trzech Stawów zagrają w tym roku m.in.: britpopowa formacja Suede, indierockowy zespół Foals, lider zespołu Pulp Jarvis Cocker z solowym projektem, czy szwedzka wokalistka Neneh Cherry. Swoją debiutancką płytę z końca lat 80. zagra Dezerter, wystąpi też Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk".

"Dla mnie występ tego zespołu w kontekście innych wydarzeń jest tak unikatowy i oryginalny, że nie ma znaczenia, co zagrają" – powiedział Artur Rojek, który występował z zespołem Śląsk m.in. podczas tegorocznej gali Fryderyków w Katowicach.

Jak podkreślił, Off Festival to przede wszystkim muzyka, ale ważne są też idee. Co roku w ramach festiwalu odbywa się Kawiarnia Literacka, kuratorką tegorocznej jest felietonistka i pisarka Sylwia Chutnik. "W tym roku będziemy sobie zadawać pytanie: dlaczego? Będziemy pytać o używanie przedmiotów, o sens rysowania komiksów, o moralny niepokój" – zapowiedział Rojek.

W strefie dla dzieci – Piaskoffnicy – odbędą się warsztaty artystyczne z dziedziny designu. Organizatorzy Off Festivalu kładą też duży nacisk na ekologię, w tym recykling wykorzystanych podczas festiwalu materiałów. W strefie gastronomicznej spożycie mięsa ma być w tym roku ograniczone do 20 proc., 80 proc. będą stanowić dania wegańskie i wegetariańskie. "To nie oznacza, że line-up gastronomiczny stanie się nudny" – zapewnił Artur Rojek.

Poniedziałkowa konferencja prasowa w Katowicach z udziałem władz miasta i województwa była też okazją do zapowiedzi innych nadchodzących wydarzeń w Katowicach - 76. Tour de Pologne z odcinkiem specjalnym zorganizowanym z okazji przypadającego w tym roku 100-lecia wybuchu I Powstania Śląskiego, oraz Mistrzostw Świata Seniorów w Badmintonie. Mieszkańcy muszą się liczyć w związku z tym z pewnymi ograniczeniami w ruchu.

"To kumulacja wielkich wydarzeń. W środku wakacji w Katowicach bardzo dużo się dzieje, wydarzenia kulturalne i sportowe są wspaniałą ofertą nie tylko dla mieszkańców Katowic i województwa, ale całej Polski, a także niemałej grupy gości z zagranicy” – powiedział wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun.