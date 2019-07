Sierpień rozpoczyna się prawdziwie mocnym uderzeniem. Już w pierwszych dniach organizowane są trzy imprezy, które podnoszą ciśnienie wszystkim miłośnikom muzyki.

Pol'and'Rock jak zwykle odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą. Jeszcze kilka lat temu znany jako Przystanek Woodstock przyciąga ponad pół miliona fanów, którzy przyjeżdżają tam ze względu na muzykę, ale i niepowtarzalną atmosferę.

Festiwal zaplanowano pomiędzy 1 a 3 sierpnia. Zagrają na nim w tym roku czołowi przedstawiciele polskiej sceny muzycznej, jak m.in. Kult, Acid Drinkers, Agnieszka Chylińska, Decapitated, Krzysiek Zalewski czy szykujący specjalne niespodzianki Happysad.

Zobaczymy też zespoły z zagranicy, które uważane są za gwarancję solidnego rockowego show. Pojawi się tu Skunk Anansie, zagra Prohepts Of Rage – supergrupa złożona z muzyków Rage Against The Machine, Audioslave, Public Enemy oraz Cypress Hill.

Oczywiście ważny jest też przekaz – Jurek Owsiak, spiritus movens przedsięwzięcia podkreśla, że to impreza organizowana jako podziękowanie za kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I dlatego festiwal wykracza poza świat muzyki, m.in. organizowaną co roku Akademią Sztuk Przepięknych. Tym razem sekrety swej pracy będą zdradzać m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, aktor Wojciech Pszoniak, reporter, fotograf i autor książek Filip Springer, czy jego kolega po fachu – Mariusz Szczygieł. Zainteresowaniem na pewno będzie się cieszyć spotkanie ze słynnym sędzią, Igorem Tuleyą.

Pol and rock festiwal odbędzie się – przypomnijmy – w Kostrzynie nad Odrą, w dniach od 1 do 3 sierpnia.

Niemal w tym samym terminie, bo pomiędzy 2 a 4 sierpnia wystartuje kultowa dla wszystkich miłośników niezależnych brzmień katowicka impreza, czyli Off Festival. W tym roku na scenach położonych w Dolinie trzech stawów zagrają m.in. Foals, Suede, Jarvis Cocker, Neneh Cherry czy Stereolab.

Nie zabraknie też niespodzianek. Kiedyś przed laty, to tu gorąco przyjęty Zbigniew Wodecki, który z Mitch & Mitch w brawurowym występie porwał publiczność. Podobnej reakcji można spodziewać się i teraz, kiedy zaprezentuje się, założony w 1953 roku Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Legenda zapowiada, że wystąpi ze specjalnym, przygotowanym na tę okoliczność, repertuarze. Trzydniowy Karnet na Off Festival kosztuje 400 złotych.

Jakby ktoś nie chciał jechać ani za zachód, ani na południe Polski, to pomiędzy 1 a 3 sierpnia wybrać się może do Płocka. Na malowniczej nadwiślanskiej plaży podczas Polish Hip-Hop Festival zaprezentuje się absolutna czołówka gatunku, w tym m.in.: Kęke, Ostry, Sokół, Problem, Tede. Koncerty zaczynają się koło 16, kończą… grubo po 3 nad ranem. Dwudniowy karnet kosztuje 170 złotych, na miejscu jest tez pole namiotowe.

Kolejna zbitka terminów, ale na szczęście nie zbitka stylistyk, czeka nas podczas sierpniowego długiego weekendu. Zacznijmy od festiwalu, który z roku na rok rośnie w siłę i zaczyna być jedną z najbardziej znaczących artystycznie imprez drugiej połowy wakacji. W położonym przepięknie, na południowo-wschodnim krańcu Polski Cieszanowie wystartuje festiwal rockowy, którego atrakcjami będą m.in. Vader, Dezerter, Lao Che, czy budząca ogromne zainteresowanie i porywająca występami Hańba!.

Cieszanów Rock Festiwal zaplanowano na trzy dni – karnet umożliwiający wejście na wszystkie zaplanowane pomiędzy 15 a 17 sierpnia występy kosztuje tylko 140 złotych.

Inny charakter – bardziej elektroniczny, popowy, z solidną domieszką hip-hopu ma krakowski Live Festival. Koncerty odbędą się 16 i 17 sierpnia, a zobaczymy tu tak znane światowe marki jak Calvin Harris, Banks czy Post Malone. Cos nam mówi jednak, że najwięcej fanów może przyciągnąć występ polskiego składu. Problem to jedna z tych marek, która wszędzie wypełnia nie tylko pierwsze rzędy pod sceną. Nawet jeśli za stylistyką duetu się nie wszyscy przepadają, warto przekonać się na czym polega ich fenomen. Karnet kosztuje 399 złotych.

To oczywiście nie wszystkie wydarzenia. Ostatniego dnia wakacji, znów w Płocku, odbędzie się Summer Fall. Oprócz polskich gwiazd w tym Kultu i Happysad, zagra tu m.in. Moonspell. W trasie po Polsce jest objazdowe Męskie Granie. Koniecznie trzeba pamiętać o organizowanym w Chorzowie Fest Festiwalu. Zobaczyć tu można Disclosure, Metronomy a nade wszystko legendarny Wu-Tang Clan.

A jeśli komuś potrzebne zupełnie inne rytmy, to w Mrągowie mamy Festiwal Weselnych Przebojów ze Sławomirem, Stachurskym i Ryszardem Rynkowskim na afiszu.

Nic tylko wybierać, przebierać i jechać. Miłych koncertów!