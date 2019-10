Zespół Archive przyjeżdża do Polski w ramach promocji płyty "25", na której znalazły się ich przeboje z całego okresu działalności oraz osiem nowych, niepublikowanych dotąd piosenek. Jedną z nich nagrali we współpracy z grupą Band Of Skulls.

Archive założyli w 1994 r. w Londynie Darius Keeler i Danny Griffiths. Debiutancki, triphopowy album "Londinium" wydali dwa lata później. Na kolejnych płytach odchodzili od triphopu w stronę gitarowego grania.

W 2002 r. ukazała się płyta "You All Look the Same to Me", z której pochodzi jeden z ich największych hitów, "Again". Na liście przebojów radiowej Trójki piosenka znajdowała się przez 70 tygodni, znalazła się też na trzecim miejscu w Topie Wszech Czasów w latach 2014 i 2015.

Trzy lata temu Archive wydali ostatni album z premierowymi piosenkami "The False Foundation". Przez 25 lat grania przez zespół przewinęło się kilkunastu muzyków. Do dziś występują w nim Keeler i Griffiths.

Wielokrotnie grali w Polsce. Tym razem przyjeżdżają na pięć koncertów. We wtorek Archive wystąpią w Centrum Koncertowym A2 we Wrocławiu. W kolejnych dniach zagrają w Krakowie (Studio), Gdańsku (B90), Warszawie (COS Torwar) i Poznaniu (Hala nr 2 MTP).