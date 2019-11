Podobnie jak poprzednie, również czwarty Freedom Jazz Festival związany jest z Narodowym Świętem Niepodległości; od początku organizatorzy wydarzenia proponują publiczności, by słuchanie jazzu i muzyki inspirowanej twórczością ludową oraz sakralną stało się formą świętowania wolności i niepodległości.

W tym roku formuła Festiwalu została rozszerzona, ponieważ – jak podkreślają jego twórcy - trudno o lepszych ambasadorów wolności i niepodległości niż wybitne indywidualności sceny alternatywnej. Dlatego wśród zaproszonych wykonawców znaleźli się Fisz Emade Tworzywo, Barbara Wrońska oraz Adam Strug & Monodia Polska.

"Udało nam się zaprosić artystów wrażliwych, mądrych i hipnotyzujących, mamy więc nadzieję, że ich występy pozostawią w słuchaczach mocny ślad. Nie odcinamy się od jazzowych korzeni, ale sięgamy po nowe rejestry" – zapowiedzieli organizatorzy Festiwalu z Fundacji Global Culture Promotion.

Pierwszym wydarzeniem będzie, wpisujący się w festiwalowy cykl "Jazz i Sacrum", koncert Adama Struga i Monodii Polskiej, który odbędzie się w piątek 8 listopada w kościele pw. św. Faustyny. Publiczność wysłucha dawnych, przekazywanych w tradycji ustnej, pieśni religijnych i świeckich z terenów północno-wschodniego Mazowsza.

W listopadowy wieczór zabrzmią pieśni rycerstwa, barokowe piety, śpiewane moralitety XVIII wieku czy romantyczne pieśni dewocyjne. Z kolei na sobotę zaplanowano spotkanie z muzyką jak najbardziej współczesną. W postindustrialnych wnętrzach Vienna House Andel’s utwory ze swojego najnowszego albumu zagra Fisz Emade Tworzywo. Na płycie "Radar" inspiracje muzyką lat 80. i disco łączą się z rockiem, więc niewykluczone, że publiczność zostanie porwana do tańca.

Zwieńczeniem tegorocznego Freedom Jazz Festivalu będzie koncert Barbary Wrońskiej. Współtwórczyni zespołów "Pustki" oraz "Ballady i Romanse" przywiezie do Łodzi materiał ze swojego pierwszego solowego albumu "Dom z ognia". Jak podają organizatorzy, to melodyjne piosenki, w których nawiązania do lat 60. mieszają się z elektroniką, a pełne emocji opowieści skłaniają zarówno do refleksji, jak i do zabawy.

Podczas poprzednich edycji Freedom Jazz Festiwalu w Łodzi wystąpili m.in. Randy Becker, Mike Stern, Bob Malach, Włodek Pawlik, Monika Borzym, Leszek Kułakowski, Michel Legrand, kwintet Soulbob XL. Tegoroczna edycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.(PAP)