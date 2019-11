W ciągu trzech dni w Centrum Praskim Koneser, w ramach ECM50 Warsaw Festival, odbędzie się siedem koncertów. Saksofonista Maciej Obara wraz ze swoim kwartetem zaprezentuje materiał z najnowszej płyty "Three Crowns". Płyta, podobnie jak poprzednia Obary, ukazała się w katalogu ECM. Podczas ECM50 Warsaw Festival ze swoim trio wystąpi też inny polski jazzman wydający płyty w ECM, pianista Marcin Wasilewski.

ECM50 Warsaw Festival to okazja do świętowania 50-lecia wytwórni ECM (Edition of Contemporary Music). W 1969 r. założył ją 26-letni wówczas Manfred Eicher, student Akademii Muzycznej w Berlinie, pasjonat jazzu, ale też muzyki współczesnej i kina. To w ECM swoje płyty wydawali m.in. Keith Jarrett, Jan Garbarek, Pat Metheny, Chick Corea, ale też Tomasz Stańko.

Piotr Rzeczycki z Universal Music Polska, współorganizatora ECM50 Warsaw Festival i partnera ECM Records, w poniedziałek - podczas festiwalowej konferencji – podkreślił, że przez 50 lat działalności w ECM ukazały się nie tylko płyty wybitnych jazzmanów, ale też nagrania klasyczne, chociażby Arvo Parta. Zaznaczył, że to właśnie szef ECM Manfred Eicher wpadł na pomysł polskich koncertów artystów związanych z jego wytwórnią.

"Ten festiwal to spełnienie życzenia Manfreda. Chciał, by w Warszawie odbyło się wydarzenie, które pokaże chociażby wycinek działalności wytwórni" – powiedział.

Pianista Marcin Wasilewski, który nagrał dla ECM kilka płyt, podkreślił, że wejście do studia, spotkanie Manfreda i nagranie płyty dla jego wytwórni to spełnienie marzeń.

"Jak byłem nastolatkiem to jeździłem do sklepu muzycznego w Kolonii i tam, pewnego razu, z wypiekami na twarzy kupiłem wydaną przez ECM płytę Keitha Jarretta +Tribute+” – wspominał Wasilewski.

"Po latach, wejście do studia w Oslo i nagrywanie albumu z Tomaszem Stańko, i to dla ECM, w obecności Eichera, było niesamowitym przeżyciem. Trzeba było być świetnie przygotowanym i szybko reagować na sugestie, bo Eicher jest wymagającym producentem" – powiedział Wasilewski. W 2002 r. ECM wydało materiał z tej sesji. Znalazł się on na płycie "Soul of Things".

Ostatnia płyta tria Wasilewskiego (tworzy je wraz z kontrabasistą Sławomirem Kurkiewiczem i perkusistą Michałem Miśkiewiczem) "Live", również wydana przez ECM, jak mówił muzyk, zdarzyła się trochę przez przypadek. Znalazł się na niej materiał nagrany w 2016 r. "Kiedy trzy lata temu dotarliśmy na koncert do Antwerpii to nie zdawaliśmy sobie sprawy z wielkości festiwalu, na którym mieliśmy zagrać. Na miejscu okazało się, że będzie oglądało nas kilka tysięcy osób. Mieliśmy mało czasu na rozgrzewkę, byliśmy bardzo zestresowani. Szybko jednak zapomnieliśmy, że jesteśmy nagrywani i zagraliśmy bardzo dobry koncert. Kiedy puściliśmy materiał Manfredowi zgodził się go widać" – dodał muzyk.

Na płycie Marcin Wasilewski Trio "Live" znalazły się nagrania autorstwa lidera zespołu, ale też wariacje tria na temat "Actual Proof" Herbiego Hancocka oraz "Message In A Bottle" Stinga.

Marcin Wasilewski grał ze Stańko, podobnie saksofonista Maciej Obara. Na najnowszej płycie jego kwartetu "Three Crowns" znalazła się kompozycja Obary "Mr. S" poświęcona Stańce. "Napisałem ją po tym, jak dowiedziałem się o chorobie muzyka. Ta kompozycja jest ukłonem wobec jednej z najważniejszych postaci polskiego jazzu" – powiedział Obara.

Podkreślił, że na "Three Crowns" znalazły się również dwie interpretacje utworów Henryka Mikołaja Góreckiego. Wykonuje je wraz ze swoim kwartetem, w skład którego wchodzą jeszcze Dominik Wania (fortepian), Ole Morten Vagan (kontrabas) i Gard Nilssen (perkusja).

Marcin Wasilewski Trio oraz Maciej Obara Quartet wystąpią ostatniego dnia ECM50 Warsaw Festival. Pozostałych muzyków – także związanych z ECM - którzy zagrają w Koneserze przedstawił Sławomir Wrzask, przedstawiciel organizatora festiwalu.

Pierwszego dnia imprezy (25 listopada) koncert dadzą szwedzki basista Bjorn Meyer oraz trio duńskiego gitarzysty Jakoba Bro.

Drugiego dnia wystąpi trio norweskiego pianisty Torda Gustavsena oraz Tarkovsky Quartet (nazwa odnosi się do rosyjskiego reżysera Andrieja Tarkovskiego) w składzie: Francois Couturier (fortepian), Anja Lechner (wiolonczela), Jean-Louis Matinier (akordeon) oraz Jean-Marc Larche (saksofon sopranowy).

Trzeci i ostatni dzień to koncert Deutsche Bank Invites ECM50. Obok zespołów Macieja Obary i Marcina Wasilewskiego wystąpi kwintet włoskiego pianisty Giovanniego Guidi.

Sławomir Wrzask przedstawił również program przeglądu filmowego towarzyszącego ECM50 Warsaw Festival. Od poniedziałku 18 listopada do 27.11, w studyjnym kinie mieszczącym się w Muzeum Wódki Polskiej, będzie można zobaczyć kilkanaście filmów o artystach związanych z ECM Records i o samym założycielu ECM. Wśród nich m.in. koncert Keitha Jarretta, filmy o Charlesie Lloydzie i Johnie Abercrombie. Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny.

Organizatorami ECM50 Warsaw Festival są agencja Golden Mine we współpracy z Universal Music Polska oraz ECM Records.