Goście specjalni Pixies, IDLES i White Reaper wystąpią w roli zespołów otwierających show.

Europejska trasa koncertowa Pearl Jam w 2020 roku obejmuje pierwszy występ zespołu we Frankfurcie od 1992 roku, Budapeszcie od 1996 roku i Zurychu od 2000 roku.

Specjalna przedsprzedaż biletów na wszystkie daty nie festiwalowe rozpoczyna się dzisiaj dla obecnych członków Pearl Jam Ten Club – zarejestrowanych do 1 grudnia 2019 r.

Ogólna sprzedaż biletów na większość koncertów rozpocznie się w sobotę, 7 grudnia o 11:00 (czasu polskiego). Wyjątki stanowią Lollapalooza Stockholm – bilety są już w sprzedaży, Lollapalooza Paris - sprzedaż ruszy w środę, 4 grudnia o godz. 10:00 CET, Rock Werchter - sprzedaż ruszy w piątek, 6 grudnia o godzinie 10.00 CET.

Daty europejskich koncertów Pearl Jam w 2020 roku:

DATA MIASTO, KRAJ OBIEKT KONCERTOWY

23 czerwca Frankfurt, Niemcy* Festhalle

25 czerwca Berlin, Niemcy* Waldbühne

27 czerwca Sztokholm, Szwecja Lollapalooza Stockholm

29 czerwca Kopenhaga, Dania* Royal Arena

2 lipca Werchter, Belgia Rock Werchter Festival

5 lipca Imola, Włochy** Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

7 lipca Wiedeń, Austria+ Wiener Stadthalle

10 lipca Londyn, Anglia**+ American Express presents BST Hyde Park

13 lipca Kraków, Polska+ TAURON Arena Kraków

15 lipca Budapeszt, Węgry+ Budapest Arena

17 lipca Zurych, Szwajcaria+ Hallenstadion

19 lipca Paryż, Francja Lollapalooza Paris

22 lipca Amsterdam, Hollandia+ Ziggo Dome

* Gość specjalny IDLES

** Gość specjalny Pixies

+ Gość specjalny White Reaper

22 października 2015 roku minęło 25 lat od pierwszego koncertu Pearl Jam. Po dziesięciu albumach studyjnych, setkach wyjątkowych występów na żywo i oficjalnych bootlegów koncertowych zespół ciągle cieszy się uznaniem krytyków i sukcesem komercyjnym – sprzedał ponad 85 milionów albumów na świecie i w 2017 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.