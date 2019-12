Podczas koncertu w Stodole artyści wykonają utwory ze swojego trzeciego albumu „Raj”, wydanego w 2018 roku. W przeciwieństwie do poprzednich płyt wszystkie piosenki na tej ostatniej zaśpiewane są po polsku.

Ze względu na mocno elektroniczne brzmienia „Raj” wyraźnie nawiązuje do pierwszego albumu The Dumplings. Na tej płycie mniej jest jednak jasnych brzmień, a więcej mroku i tajemnicy. W tekstach autorstwa wokalistów Justyny Święs i Kuby Karasia dużo jest też odniesień do różnorodnych tekstów kultury m.in. filmu „Zapach kobiety”, twórczości Tołstoja i Cortazara.

Piątkowy koncert – obok kolejnego w warszawskiej Stodole, który odbędzie się 30 grudnia – to jeden z ostatnich publicznych występów grupy, która ogłosiła przerwę w działalności. Trasa „Przykro mi” będzie ich pożegnalną. Na razie nie wiadomo, kiedy zespół wróci do koncertowania.

The Dumplings to duet wykonujący muzykę electropop, który popularność zyskał dzięki kanałowi Youtube. W 2014 roku zespół wydał swój debiutancki album „No Bad Days”, który został nagrodzony Fryderykiem za fonograficzny debiut roku. Rok później The Dumplings wydali kolejną płytę „Sea you later”.

Koncert 20. grudnia rozpocznie się w warszawskiej Stodole o 19. Przed grupą The Dumplings wystąpi Ina West – polska wokalistka, wykonująca muzykę elektroniczną z elementami jazzu i folku.