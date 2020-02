Zwycięzcy wyłonieni zostaną z grona finalistów, których spośród zgłoszonych wykonawców wybierze jury.

Reklama

Główną nagrodą w konkursie jest nagranie debiutanckiej płyty w nakładzie 1,5 tys. egz. i jej promocja w magazynie Jazz Forum oraz Polskim Radio Katowice. Laureaci otrzymają także statuetkę Aniołka Jazzowego i wystąpią przed festiwalową publicznością.

„Występ laureatów będzie poprzedzał koncert gwiazdy festiwalowej Gali Polskiego Jazzu – Krzesimira Dębskiego" - powiedział Batycki.

Dębski podczas Gali odbierze nagrodę „Anioła Jazzu”, którą najwybitniejszym twórcom tego gatunku muzyki przyznają organizatorzy Zadymki – stowarzyszenie Sztuka Teatr. Jej posiadaczami są m.in. Johnny Griffin, Roy Hargrove, Joe Lovano, Charlie Haden, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Ahmad Jamal i Włodzimierz Pawlik. Uhonorowanemu muzykowi w koncercie wieczoru towarzyszyli będą: bracia Marcin i Bartłomiej Oleś, Dawid i Damian Kostka oraz orkiestra smyczkowa Primuz.

Krzesimir Dębski skomponował muzykę do ponad 50 filmów i wielu spektakli teatralnych. W dorobku ma ponad 50 utworów symfonicznych i kameralnych. Jest skrzypkiem jazzowym i dyrygentem. To lider zespołu String Connection, który był jedną z najważniejszych formacji jazzowych w Polsce w latach 80. „Wielokrotnie zdobywał tytuł najlepszego skrzypka, kompozytora i aranżera roku w ankietach +Jazz Forum+. W 1985 r. znalazł się na liście dziesięciu najlepszych skrzypków jazzowych amerykańskiego pisma Down Beat” – podał Batycki.

Organizatorem konkursu dla młodych muzyków jest bielskie stowarzyszenie Sztuka Teatr, które tworzy Zadymkę, we współpracy z Polskim Radiem Katowice i redakcją miesięcznika Jazz Forum.

Lotos Jazz Festival - Bielska Zadymka Jazzowa to jedno z ważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Rozpocznie się 24 lutego. Koncerty odbędą się oprócz Bielska-Białej, także w Zabrzu i Katowicach. W tym roku wystąpią w Bielsku-Białej m.in. Ron Carter, Kenny Garrett, Richard Galliano, Evgeny Pobozhiy, Till Broenner, Dhafer Youssef oraz Grzegorz Kapołka. Festiwal potrwa do 1 marca.

W przeszłości na Zadymce grali m.in. Wayne Shorter, Hank Jones, Charlie Haden, Joe Lovano, Dave Doulgas, Terence Blanchard, Roy Hargrove, Pat Metheny, David Murray, John Patitucci, Brian Blade, Ahmad Jamal i Benny Golson.