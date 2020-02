King Of Leon, znana amerykańska grupa rockowa, wraca do naszego kraju, by zagrać we Wrocławiu 24 czerwca.

Koncert Kings Of Leon zaplanowano na stadionie. Data koncertu to najkrótsza noc w roku. Zespół wystąpi we Wrocławiu 24 czerwca 2020 roku. Organizatorem koncertu jest agencja Prestige MJM, Reklama Zespół w ubiegłym roku świętował dwudziestolecie swego istnienia. Powstał w Nashville, a wbrew obowiązującym tam muzycznym modom, zajął się rockiem, a nie country. Kings Of Leon jest bez wątpienia jedną z najbardziej znanych obecnie grup rockowych. Na swoim koncie ma siedem albumów. Ostatni z nich - "Walls" - został wydany w 2016 roku. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję