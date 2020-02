W listopadzie 2020 roku na żywo, trasa „Original Enigma Voices” aż w 8 miastach w Polsce! Zespół wykona w towarzystwie potężnych brzmień wszystkie swoje największe hity w oryginalnych aranżacjach. Wszystko to podczas trasy koncertowej i show w: Olsztynie, Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Zabrzu, Lublinie, Krakowie oraz Wrocławiu.

Reklama

Założony w 1980 roku przez niemieckiego producenta Michaela Cretu, projekt Enigma przyciągnął miliony słuchaczy unikalnymi i kultowymi dźwiękami, które są nieporównywalne z żadnymi innymi. Enigma pojawiła się ponad 50 razy na pierwszym miejscu, światowych list przebojów! Ich muzyka uzależnia, jest transowa i zarazem niezwykle entuzjastyczna. Sukces ENIGMY był i jest inspiracją dla wielu artystów i producentów, w tym znanym na całym świecie Chóru Gregorian, który wykonuje współczesne popowe i rockowe utwory inspirowane gregoriańskim stylem.

Już wkrótce w listopadzie 2020 roku, zespół składający się z oryginalnych głosów Enigmy wykona największe hity grupy. W programie znajdzie się ponad 20 utworów z różnych albumów w tym m.in.: Return to Innocence, Gravity of Love, Mea Culpa, Sadeness, Principles of Lust, 7 Lives, Many Faces, The Rivers of Belief, The Fall of Live of a Rebel Angel.

DATY KONCERTÓW

21.11.2020 – OLSZTYN – Hala Urania

22.11.2020 – ŁÓDŹ – Teatr Wielki

23.11.2020 – WARSZAWA – Teatr Muzyczny ROMA

24.11.2020 – GDAŃSK – Filharmonia Bałtycka

26.11.2020 – ZABRZE – Dom Muzyki i Tańca

27.11.2020 – LUBLIN – Centrum Spotkania Kultur

29.11.2020 – KRAKÓW – ICE Kraków

30.11.2020 – WROCŁAW – Narodowe Forum Muzyki