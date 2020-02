To trzynasty koncert niezwykłej orkiestry, składającej się z małych pacjentów oddziałów onkologicznych w Katowicach, Chorzowie i Zabrzu, ich rodzin i opiekującego się nimi personelu medycznego pod batutą prof. Piotra Sutta. Po raz pierwszy zagra ona wspólnie z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach (NOSPR), którą poprowadzi Krzesimir Dębski.

"Projekt Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej to dla dzieci chorych onkologicznie forma terapii i przełamania społecznego wizerunku, który często jest kojarzony tylko z cierpieniem, szpitalami i +łysymi głowami+. Tego dnia stają się artystami, którzy ramię w ramię występują z profesjonalnymi muzykami i wokalistami. Pokazujemy ich talenty i pasję do życia, potrzebę radości i siłę, jaką wyzwala choroba" – powiedziała Aneta Klimek-Jędryka z organizującej koncert Fundacji Iskierka.

Czwartkowy wieczór w siedzibie NOSPR wypełni muzyka bajkowa i filmowa. Wśród solistów są: Anna Jurksztowicz, Czesław Mozil, Paulina Przybysz, Daria Zawiałow i Ania Brachaczek. Orkiestrom i wokalistom będzie tradycyjnie towarzyszył chór utworzony z darczyńców wspierających działania fundacji - tym razem to Chór Twórców Przestrzeni, czyli pracownicy firmy Anbud i Przyjaciele pod opieką chórmistrza Benedykta Odyi. Wręczone zostaną statuetki "Przyjaciel Fundacji Iskierka". Koncert poprowadzą Mirosław Neinert i Jarosław Boberek.

Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na wsparcie działań fundacji: twórcze zajęcia na oddziałach dla podopiecznych z arteterapii, portal wiedzy o nowotworach dziecięcych ONKORODZICE.PL i organizację systemu rehabilitacji dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie. Podczas koncertu będzie prowadzona zbiórka do puszek kwestarskich, jak również będzie można dołożyć swoją "cegiełkę" poprzez zakup iskierkowych gadżetów.

Dziecięca Orkiestra Onkologiczna powstała w 2006 r. Jej dyrygent prof. Piotr Sutt jest perkusistą, kameralistą i pedagogiem z doświadczeniem w pracy z grupami amatorskimi, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami. Obecnie jest związany z Akademią Muzyczną w Łodzi. Pod jego opieką artystyczną fundacja zrealizowała 12 koncertów i wydała trzy profesjonalne płyty.

Dotychczas z Dziecięcą Orkiestrą Onkologiczną koncertowali m.in.: Artur Rojek, Mika Urbaniak, Natalia Kukulska, Me Myself And I, Grupa Mocarta, Ewa Uryga, Andrzej Lampert, Kamil Bednarek, Marika, Konopians, Renata Przemyk, Krzysztof Kobyliński i Reut Rivka Shabi, Hevelius Brass, Oszibarack, zespół Raz Dwa Trzy, Artur Andrus, Karo Glazer, Maciej Miecznikowski, zespół Carrantuohill, Kapela ze Wsi Warszawa, Miuosh, Cezik czy Natalia Grosiak.