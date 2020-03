Koncert odbędzie się 24 października – Warszawa, klub Niebo

Bilety na koncert trafią do ogólnej sprzedaży w piątek, 13 marca o godzinie 10:00

Obaro Ejimiwe, lepiej znany jako Ghostpoet, jest brytyjskim piosenkarzem i kompozytorem. W styczniu 2011 roku wypuścił debiutancki singiel „Cash and Carry Me Home”, a zaraz po tym swój pierwszy album zatytułowany „Peanut Butter Blues & Melancholy Jam”. Artysta był dwukrotnie nominowany do nagrody Mercury Prize - w 2011 roku za swój debiutancki album oraz w 2015 za płytę „Shedding Skin”.

Ghostpoet ogłasza, że ​​jego piąty album „I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep” zostanie wydany przez Play It Again Sam (PIAS) 1 maja. Oprócz tego dzieli się pierwszą zapowiedzią albumu - utworem „Concrete Pony”, któremu towarzyszy wizjonerski i psychodeliczny teledysk.

24 października usłyszymy nowy album na żywo w warszawskim klubie Niebo.