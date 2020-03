Wydawać, by się mogło, że jak jest więcej czasu, to możemy spokojnie posłuchać. Okazuje się, że nie. Wszystko wskazuje na to, że muzyka to dla nas idealny towarzysz przemieszczania się.

Koronawirus mocno uderzył w świat muzyki. Odwołane lub przełożone na niewiadomą przyszłość koncerty już nadwątliły wpływy organizatorów tras, artystów, klubów i hal. Okazuje się, że to dopiero początek problemów. Reklama Sprzedaż fizycznych płyt od czasu rozpoczęcia epidemii koronawirusa i kwarantanny spadła w Stanach Zjednoczonych nawet o 27,6 procenta. Kiedy wydawało się, że wydawcy odbiorą to sobie z nawiązką poprzez wersje cyfrowe, okazało się, że tu też zanotowano spadki o około 10-12 procent. Fatalna sytuacja branży koncertowej. Koronawirus dosłownie zabija rynek Zobacz również Co jednak najciekawsze, spada zainteresowanie serwisami streamingowymi, takimi jak Spotify czy Tidal. Korzysta z nich o 7,6 procenta mniej użytkowników niż przed rozpoczęciem epidemii koronawirusa. W ostatnich latach serwisy streamingowe przeżywały rozkwit i notowały dwucyfrowe wzrosty nawet z kwartału na kwartał. Teraz okazuje się, że działo się tak dlatego, że muzyka była idealnym towarzyszem przemieszczania się. W momencie, w którym ludzie zostali uwięzieni w domu, zainteresowanie nią spadło. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję