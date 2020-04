Nie zawsze wszystko stroiło, nie zawsze wszystko było słychać... Ale nie o to w tym chodziło. Podczas #koncertdlabohaterów zarówno artyści, jak i zgromadzona przed komputerami i ekranami telewizorów publiczność oddawała cześć wszystkim pracownikom medycznym, którzy na pierwszej linii frontu walczą z epidemią koronawirusa.

Reklama

W koncercie wzięli udział artyści z pierwszej półki. Ze swoich domów zagrali Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak, Patrycja Markowska, Reni Jusis, Roksana Węgiel, Paweł Domagała, Margaret, Igor Herbut, Enej, Ania Rusowicz, Sorry Boys i Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy... Było ciepło, familijnie. Czasem pojawił się pies, czasem obraz się pikselował. Ale to była jedyna szansa na to, by zobaczyć artystów na żywo prosto z ich domów. Obyśmy następnej takiej okazji bardzo, bardzo długo nie mieli.

Koncert zakończył się też ogromnym sukcesem od strony dobroczynnej.

Podczas występów można było wysyłać sms o treści pomagam dla fundacji TVN. Dzięki zbiórce na dziś jest już ponad 4 miliony złotych na zakup sprzętu dla pracowników medycznych. Zakupione zostaną m.in. fartuchy, rękawiczki jednorazowe, maseczki, które mają chronić personel medyczny przed zakażeniem koronawirusem.

Poruszające było odśpiewanie przez uczestników koncertu piosenki z repertuaru zespołu Tilt, napisanej przez Tomka Lipińskiego "Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie".