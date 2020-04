Dyskusję na temat wpływu koronawirusa na nasze życie, w której wziął udział m.in. Zeke Emanuel, dokładnie opisał New York Times. Jednym z jej aspektów był tzw. powrót do normalności, czyli do zajęć, do których byliśmy przyzwyczajeni z czasów przed pandemią.

Ekspert stwierdził, że nie wie w jaki sposób ktokolwiek jest w stanie myśleć o powrocie do rynku koncertowego niebawem. Jak wspomniał, za mało prawdopodobne należy uznać, że wydarzy się to jeszcze w tym roku.

Wydarzenia z udziałem dużej publiczności: konferencje, koncerty, wydarzenia sportowe powrócą najpóźniej. Kiedy ludzie mówią, że planują przełożyć konferencję lub wydarzenie festiwal na październik 2020 r. to nie mam pojęcia, jak chcą to zorganizować. Realistyczny termin to jesień 2021 roku.

Mówiąc o dacie Zeke Emanuel brał pod uwagę dwa scenariusz: wygaszenie wirusa poprzez izolację, czyli tak jak teraz, jak i wynalezienie leku lub szczepionki i wyprodukowane go w takiej ilości, by zaspokoić potrzeby większości mieszkańców Ziemi.