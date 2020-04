"Rodzino Audioriver, zgodnie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi dotyczącymi imprez masowych, jesteśmy zmuszeni do tego, aby odwołać Audioriver w dniach 24-26 lipca 2020 r." - ogłosili w piątek organizatorzy. Jak podkreślili, nawiązując do epidemii koronawirusa, obecna sytuacja nie jest dla nich łatwa, podobnie, jak i dla wielu innych promotorów, organizatorów wydarzeń oraz artystów.

"Choć nie wydarzy się to już w tym roku, mamy wielką nadzieję, że jubileusz Audioriver dojdzie do skutku w takiej formie, którą planowaliśmy i że wszyscy spotkamy się w Płocku w innym terminie. To nasze wspólne święto i wierzymy, że spędzimy je razem" - oświadczyli twórcy Audioriver, zwracając się m.in. do publiczności. Zapewnili, że kupione wejściówki na ten rok zachowują ważność na festiwal, który odbędzie się w nowym terminie.

"Zachęcamy Was do tego, abyście zachowali swoje karnety do tego czasu – będzie to dla nas ogromne wsparcie. Liczymy, że spotkamy się na festiwalu w tym samym składzie. Dla tych, którzy będą chcieli dokonać zwrotu, w ciągu najbliższych dni uruchomimy odpowiednią procedurę na stronie ebilet.pl." - zaznaczyli organizatorzy Audioriver.

Odnosząc się do epidemii koronawirusa, twórcy płockiego festiwalu muzyki elektronicznej zaapelowali do fanów tej imprezy o ostrożność: "Nas wszystkich czeka lato inne niż dotychczas. Najważniejsze w tym czasie jest bezpieczeństwo, dlatego gorąco apelujemy o waszą ostrożność, troskę o siebie i innych oraz cierpliwość".

"Bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie i mamy nadzieję, że z jeszcze większą energią zobaczymy się wkrótce" - napisali w piątkowym oświadczeniu organizatorzy Audioriver. Podziękowali także partnerom tegorocznej edycji imprezy, w tym miastu Płock i Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki im. Themersonów.

Wcześniej wśród grup i artystów tworzących line-up tegorocznej odsłony Audioriver, jego twórcy zapowiadali m.in. duety Artbat, Catz'n Dogz i Kas:st, Viper Diva oraz Joyhauser, a także Bryana Gee i Dr. Rubinstein. Gwiazdami miały być Orbital, ZHU i Gorgon City. W połowie marca do grona wykonawców dołączyli również m.in. Noisia oraz Claptone, a także Joris Voorn, Neon Chambers, Solomun i The Prototypes.

W lutym organizatorzy Audioriver ogłosili nabór do programu wydarzeń, które miały w tym roku towarzyszyć muzycznej części imprezy - zapraszali do współpracy stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, kluby i wytwórnie oraz artystów wszystkich dziedzin sztuki.

Podczas Audioriver w 2019 r., który trwał od 26 do 28 lipca, wystąpiło ponad stu wykonawców reprezentujących różne gatunki brzmień elektronicznych i alternatywnych. Główne koncerty odbywały się tradycyjnie na nadwiślańskiej plaży w Płocku. W trakcie imprezy działała specjalna strefa Komisji Europejskiej #EUandME podzielona na sektory tematyczne, obejmujące sztukę, ekologię i sport. Była też strefa #sexedPL, gdzie odbywały się m.in. otwarte spotkania z zaproszonymi przez Anję Rubik i Społeczny Komitet ds. AIDS edukatorami.

W 2012 r. Audioriver znalazł się na liście TOP 10 plebiscytu UK Festival Awards, nagradzającego najważniejsze imprezy muzyczne na świecie. Z kolei w 2009 r. portal branżowy Resident Advisor umieścił imprezę na czwartym miejscu wśród festiwali muzyki elektronicznej na świecie - festiwal wyprzedził wtedy m.in. podobne organizowane w Londynie, Tokio i Lipsku.

W trakcie dotychczasowych odsłon Audioriver występowali tam m.in. Richie Hawtin, Leftfield, Crystal Castles i Jamie Woon, a także Sven Vath, Shackleton, Gesaffelstein, Four Tet, Dillinja, Dinky, Jaguar Skills i Ella Eyre. Byli również Carl Craig, Moderat, GusGus, Trentemoller, Paul Kalkbrenner, Royksopp i Ricardo Villalobos oraz Modeselektor.