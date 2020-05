Informację o odwołaniu w tym roku Open'er Festival podał jego organizator agencja koncertowa Alter Alt na stronie internetowej wydarzenia.

Jak wyjaśniono, decyzja taka została podjęta ze względu na trwający kryzys epidemiczny oraz w trosce zarówno o bezpieczeństwo uczestników festiwalu, jak i osób pracujących przy jego organizacji.

"To będzie pierwsze lato bez Open’era od 2002 roku. Dziwne i dewastujące uczucie... Mrok i smutek. Festiwale letnie to wszystko czego koronawirus nienawidzi. To emanacja życia, to muzyka i sztuka przeżywana razem, to wolność i radość. To celebracja zarówno wspólnoty jak i indywidualizmu. Tę rundę wirus wygrał, ale spokojnie - nie z takimi problemami ludzkość już sobie radziła (...) Dobra wiadomość jest też taka, że tegoroczny program w większości powróci w przyszłym roku, uzupełniony o sporo nowych elementów" - napisał Mikołaj Ziółkowski z Alter Alt.

Open'er Festival został przeniesiony na 2021 r. w dniach 30 czerwca-3 lipca.

Pierwsza edycja Open'era miała miejsce w Warszawie w 2002 r. Rok później festiwalowe granie przeniosło się do Gdyni na Skwer Kościuszki. W 2006 r. festiwal ponownie zmienił lokalizację na lotnisko w Gdyni-Kosakowie, gdzie odbywa się do dziś.