Jak poinformowano na stronie wydarzenia, wejściówki zakupione na OFF Festival Katowice 2020 będą ważne w 2021 r. i gwarantują udział w przyszłorocznej edycji w najniższej cenie. "Zachowanie biletu to dla nas prawdziwe wsparcie, dzięki któremu możemy przezwyciężyć bieżące problemy i skupić się na organizacji kolejnej edycji" - piszą organizatorzy.

"To bardzo trudna decyzja. Nie spędzimy razem kolejnego magicznego weekendu w Katowicach, przy najlepszej muzyce świata. Pandemia zniweczyła ciężką pracę setek ludzi, którzy przygotowywali dla Was tegoroczną edycję OFF Festivalu Katowice. Artyści, technicy, realizatorzy dźwięku, oświetleniowcy, ochroniarze, kierowcy, nasi pracownicy... – cała branża koncertowa balansuje już dziś na granicy katastrofy. My też stanęliśmy przed największym wyzwaniem w historii festiwalu. Przetrwamy, jeśli nam w tym pomożecie" - napisano.

"Moją największą satysfakcją w tej pracy jest sprawianie Wam satysfakcji, czego nie mogę dzisiaj realizować. Musimy sobie z tym jednak jakoś radzić, a przeszkody są po to, żeby je pokonywać. Trzymajcie się i do zobaczenia za rok!" – podkreślił Artur Rojek, dyrektor artystyczny festiwalu.

Podano, że procedura ewentualnych zwrotów biletów zostanie wkrótce opracowana z serwisem eBilet i przedstawiona zainteresowanym.

W piątek festiwal ogłosi pierwszego z artystów OFF Festival Katowice 2021, a 10 sierpnia ruszy sprzedaż karnetów na 2021 r.

Przyszłoroczna edycja odbędzie się między 6 a 8 sierpnia 2021 r.