W 2015 roku Baranovski, czyli Wojciech Baranowski – wokalista, kompozytor, autor tekstów i multiinstrumentalista – dołączył do zespołu Xxanaxx, z którym wydał wspólnie album „FWRD”. Trzy lata później artysta zdecydował się rozpocząć karierę solową, by w końcu 2019 r., po latach współpracy z innymi muzykami, nagrać solowy album.

Baranovski ma na koncie kilka nominacji do Fryderyków – najważniejszych nagród muzycznych, przyznawanych przez profesjonalistów branży fonograficznej. W 2019 roku walczył o statuetkę w kategorii „odkrycie fonograficzne roku”. Rok później otrzymał już 4 nominacje, w tym dla „Autora roku”, za „Album roku pop”, „Utwór roku” i „Przebój roku” („Czułe miejsce”). Do tej pory teledysk do utworu docenionego przez krytyków dwukrotną nominacją zanotował ponad 13 milionów odsłon na platformie YouTube. Klipy do pozostałych singli Baranovskiego cieszą się równie dużym zainteresowaniem: „Luźno” zobaczyło prawie 6 mln widzów, a „Dym” i „Zbiór” blisko 2 mln.

Baranovski to twórca doskonale znany słuchaczom Programu 1 Polskiego Radia m.in. z występu podczas cyklu kameralnych koncertów „Scena Szpilmana – Jedynka Live!”. To również jeden z pierwszych muzyków, który zapoczątkował koncerty online w ramach akcji #zostańwdomu. Tym razem – choć wyłącznie wirtualne – ponownie zagra na scenie radiowej Jedynki. – Cieszę się, że znowu zagram dla słuchaczy radiowej Jedynki! To nie będzie nasze pierwsze spotkanie na żywo, chociaż pierwsze wyłącznie online i bez publiczności. Mimo to mam jednak nadzieję, że i tym razem, podczas koncertu „Lata z radiem”, uda mi się Was zaskoczyć i to będzie naprawdę wyjątkowy wieczór! – zapowiada swój występ Baranovski.