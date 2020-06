5 Seconds Of Summer należy do grona artystów posiadających najbardziej wytrwałą i oddaną bazę fanów na świecie, a ich koncert jest obecnie jednym z najbardziej wyczekiwanych w Polsce. Formacja powstała w 2011 roku z inicjatywy szkolnych kolegów – Luke’a Hemmingsa, Michaela Clifforda i Caluma Hooda, a w tym samym roku dołączył do nich perkusista Ashton Irwin.

Chociaż nie posiadali żadnej promocji poza mediami społecznościowymi, ich pierwsza EP-ka „Unplugged” trafiła w 2012 roku na 3. miejsce iTunes w Australii i szybko zaczęła docierać poza granice ich kraju. W 2013 i 2014 dołączyli do One Direction podczas międzynarodowej trasy. Szybko zyskali nowych fanów w Ameryce Północnej i Europie, a ich kolejna EP-ka „She Looks So Perfect” debiutowała na 2. miejscu w USA. Kiedy w maju 2014 wydawali imienny debiutancki album, nie było wątpliwości, co do ich statusu – płyta zajęła pierwsze miejsca w kilkunastu krajach. Do tej pory formacja wydała cztery albumy. Ostatni z nich, „CALM”, ukazał się w marcu i spotkał się ze świetnym przyjęciem, trafiając na szczyt między innymi w Australii i Wielkiej Brytanii.

Przedsprzedaż dla posiadaczy voucherów oraz członków Alter Klubu rozpocznie się w środę (1.07) o godzinie 12.00. Regularna sprzedaż wystartuje w piątek (3.07) o godzinie 10.00.