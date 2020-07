Na koncercie w maju 2021 na pewno nie zabraknie hitów “Brazil” i “Why Do You Feel So Down”, a także zupełnie nowego materiału.

Declan McKenna określany jest nową nadzieją brytyjskiej muzyki alternatywnej. Mimo młodego wieku, 21-letni artysta ma już na koncie album studyjny “What Do You Think About the Car?” z 2017 roku i występy na takich festiwalach jak Glastonbury, Coachella, czy Lollapalooza. Jego twórczość jest porównywana do m.in. The Libertines czy Jamiego T, a sam Declan jako swoją największą inspirację podaje Davida Bowiego. W swoich utworach Declan porusza ważne tematy społeczne, dlatego często nazywany jest głosem młodego pokolenia.

Declan McKenna zadebiutował w 2015 roku singlem “Brazil”, krytykującym FIFĘ i obecną w niej korupcję. Singiel znalazł się na debiutanckiej płycie artysty, “What Do You Think About the Car?”, wyprodukowanej przez Jamesa Forda (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Florence and the Machine) i wydanej nakładem Columbia Records. Po premierze albumu Declan udał się w europejską trasę koncertową supportując zespół Blossoms, podczas której zagrał także dwa koncerty w Polsce - w Warszawie i Poznaniu. Teraz Declan przygotowuje się do wydania swojej drugiej płyty, “Zeros”, której premiera zaplanowana jest na 21 sierpnia. Album promują single “British Bombs”, “Beautiful Faces” i "The Key to Life on Earth", gdzie w klipie wystąpił Alex Lawther znany z seriali “Black Mirror” i “The End of the F***ing World”.

Declan McKenna wystąpi w warszawskim Klubie Proxima 4 maja 2021 roku. Bilety w cenie 89 zł będą dostępne w sprzedaży od 17.07 na fource.pl.