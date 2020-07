"Wojtek Mazolewski to fenomen rodzimego rynku muzycznego. Wybuchowe koncerty to znak firmowy muzyki Mazolewskiego. Brzmienie formacji Wojtka nawiązuje do mistrzów jazzu i łączy się z elektroniką i współczesnymi inspiracjami" - czytamy o artyście na stronie NCK.

"Mieszają się echa muzyki Milesa Davisa, Erika Dolphy'ego, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, Nirvany i Aplex Twina. Teraz dochodzi do tego magia twórczości Krzysztofa Komedy" - napisano w zapowiedzi.

Jak wyjaśniono, motywem przewodnim tegorocznego Dziedzińca Kultury jest relacja mistrz-uczeń. "Każdy piątkowy koncert będzie muzycznym dialogiem twórcy z jego artystycznym autorytetem" - podkreślono na stronie NCK.

Organizatorzy przypominają, że na wszystkie koncerty i warsztaty w ramach Dziedzińca Kultury obowiązuje rejestracja poprzez formularz na stronie: https://www.webankieta.pl/ankieta/545302/dziedziniec-kultury-2020-24072020.html.

Początek koncertu - 24 lipca o godz. 20 na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17). Transmisja online koncertu na kanale Youtube i na fanpage'u NCK.

Dziedziniec Kultury to cykl letnich imprez kulturalnych. Od trzech lat w piątkowe wieczory lipca i sierpnia na dziedzińcu MKiDN prezentowane są koncerty i warsztaty przygotowane przez NCK.