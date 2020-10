Koncert odbędzie się 24 października i będzie transmitowany z rodzinnego miasta artystki, Los Angeles. Bilety w sprzedaży pod tym adresem: https://livestream.billieeilish.com/

Billie Eilish zapowiada „WHERE DO WE GO? THE LIVESTREAM” jako wydarzenie zrealizowane z użyciem najnowocześniejszej technologii XR. Multi-cam, różne ujęcia oraz elementy 3D sprawią, że fani będą mogli wstąpić do świata Billie. Artystka wykona pełen set na żywo.

Przed rozpoczęciem transmisji posiadacze biletu będą mieli dostęp do „WHERE DO WE GO? THE LIVESTREAM PRE-SHOW”, w trakcie którego zaprezentowane zostanie wiele niespodzianek: m.in. przedpremierowy fragment wyczekiwanego dokumentu w reżyserii R.J. Cutlera, realizowanego dla Apple TV+ - „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, jak również atrakcje od sponsorów wydarzenia. Więcej szczegółów Billie Eilish ujawni więcej szczegółów.