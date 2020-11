W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju kolejnych obostrzeń związanych z epidemią, 17. Jazztopad Festival nie odbędzie się w zaplanowanym kształcie. Wybrane koncerty będą dostępne w formie transmisji online – poinformowała PAP rzeczniczka Narodowego Forum Muzyki Agnieszka Frei.

Reklama

Festiwal zainauguruje we wtorek, 17 listopada występ tria prowadzonego przez pianistkę Joannę Dudę. "To artystka nieszablonowa, wszechstronna, udzielająca się na wielu polach muzycznych i wizualnych (…) Jej pracę muzyczną cechują poszukiwania nietypowych dźwięków, nieoczywistych rozwiązań instrumentalnych i kompozycyjnych" – podkreślają organizatorzy festiwalu. W programie koncertu znajdą się premierowe kompozycje artystki. Wraz z pianistką zagrają kontrabasista Maksymilian Mucha oraz perkusista Michał Bryndal.

Dzień później, 18 listopada swoją koncertową premierę będzie mieć płyta Dominika Wani "Lonely Shadows", nagrana dla prestiżowej wytwórni ECM. Jak piszą o artyście organizatorzy Jazztopadu, jego projekty muzyczne są starannie przemyślane i ambitne. W swojej pracy wątki jazzowe sprawnie wiąże z tradycjami muzyki poważnej. "Jazz w wydaniu Wani jest introspekcyjny, subtelny, medytacyjny" – podkreślają.

Na zakończenie 17. Jazztopadu Resina, czyli kompozytorka i wiolonczelistka, nagrywająca dla brytyjskiej wytwórni Fat Cat Records, przygotowała dla festiwalu premierową kompozycję z udziałem solistów Chóru NFM.

Artysta do typowej dla muzyki klasycznej wiolonczeli dodaje nowoczesne narzędzia elektroniczne, spośród których główną rolę odgrywa looper. "To dzięki sprawnemu wykorzystaniu tego dodatku Resina buduje kompozycje, nakładając na siebie kolejne warstwy i tematy. W jej impresjach słychać wpływy muzyki poważnej, ale także polskiej muzyki ludowej, rocka i oczywiście elektroniki. Jest to przykład bardzo twórczego wykorzystania wiolonczeli" – wskazują organizatorzy.

Koncerty będą dostępne na fanpage’u NFM na Facebooku, stronie www.nfm.wroclaw.pl, oraz na kanale YouTube NFM.