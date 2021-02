Olsztyn Green Festival potrwa trzy dni, podczas których odbędzie się ponad 20 koncertów, spotkania z artystami, warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia sportowe i inne aktywności dla całej rodziny.

Reklama

KARAŚ/ROGUCKI

To duet, który pojawił się na polskim rynku po ogłoszeniu zawieszenia działalności zespołów Coma i The Dumplings. Kuba Karaś odpowiada w tym tandemie za produkcje, a Piotr Rogucki zajmuje się tekstami, a do tego obaj dopieszczają muzykę. Z pozoru karkołomne połączenie dwóch odmiennych wrażliwości i metryk dało harmonijny efekt w postaci materiału, który w zeszłym roku ujrzał światło dzienne w formie albumu pt. „Ostatní bastion romantyzmu“.

Płyta ukazała się w 2020 roku nakładem wytwórni Kayax. Znajdujący się na niej materiał sami artyści opisują jako erotyki motoryzacyjno-katastroficzne. I jak zapewne się domyślacie, nie są to zwykłe piosenki o miłości. To utwory opowiadające o uczuciach w epoce końca cywilizacji. Całość przybrała formę mroczną i gęstą, zainspirowaną muzyką lat 80., zimną falą i new romantic.

SORRY BOYS

Jeden z najciekawszych zespołów na polskiej scenie alternatywno-popowej. Od początku działalności trzon grupy stanowią: charyzmatyczna wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów - Bela Komoszyńska oraz Tomasz Dąbrowski i Piotr Blak. Dziś na koncie mają już kilka płyt, i każda z nich zebrała znakomite recenzje.

Sorry Boys z reguły intensywnie koncertują grając trasy klubowe i uczestnicząc w najważniejszych festiwalach muzycznych w Polsce. Grali m.in. na głównej scenie Open’era, dwukrotnie pojawili się na Orange Warsaw Festiwal, brali udział w koncertach Męskiego Grania, a także w festiwalach Spring Break, Jarocin czy Naturalnie Mazury.

Ich ostatni album pt: „Miłość to pierwszy w pełni polskojęzyczny i najbardziej piosenkowy album Sorry Boys. Znalazło się na nim 11 utworów wypełnionych nośnymi melodiami i dojrzałymi tekstami Beli Komoszyńskiej. „Miłość” pokazuje oblicza najważniejszego uczucia świata z prywatnej i uniwersalnej perspektywy. Portretuje kobiecość uchwyconą w procesie życiowej zmiany i robi to z przytupem. Gościem specjalnym albumu jest Kayah, która przejmująco zaśpiewała w jednym z utworów. Bela o płycie: „Miłość to najważniejsze słowo świata. Kocham kochać. Na tej płycie jestem piewcą miłości jako Kobieta, jako Matka i Człowiek. Piosenki na nią pisałam w najszczęśliwszym okresie mojego życia. Kobiety, mężczyźni, nasza córka, miasto Warszawa to są bohaterowie, których znam, rozumiem, kocham. I ja, w procesie zmiany, raz jako Bogini Matka, raz jako Carmen. Towarzyszyły mi zapachy Buddy, Biblii i Flamenco oraz filmowa trylogia miłosna Luci Guadagnino. “Miłość” jest najbardziej bezpośrednim z naszych albumów. Jeszcze nigdy moje życie prywatne i zawodowe nie było ze sobą tak nierozerwalnie związane, jak podczas powstawania tej płyty. Po raz pierwszy wszystkie teksty na płytę napisałam w języku polskim. Proces tworzenia muzyki i słów na “Miłość” był wyjątkowo natchniony i radosny. Chciałabym, że w ten sam sposób te piosenki odnalazły swoje miejsce w życiu słuchaczy.”

Sorry Boys już tej wiosny zamierzają zagrać serię koncertów pod hasłem: “Miłość. Absolutnie!”, aby następnie latem wrócić na sceny festiwalowe.

MISIA FURTAK

Kompozytorka, autorka tekstów, wokalistka i basistka. Razem z zespołem Tres.B laureatka Paszportu Polityki w kategorii muzyka popularna i Fryderyka w kategorii debiut roku. Solowo jako Misia Ff uhonorowana nagrodą miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego. Współpracowała m.in z kwintetem Wojtka Mazolewskiego przy albumie “Chaos pełen idei”, który otrzymał status złotej płyty. Z Piotrem Kalińskim (Hatti Vatti) tworzy duet Ffrancis. Wiosną 2018 ukazał się ich album „Off the Grid”. W 2019 Misia Furtak wydała wyprodukowany przez siebie album “Co przyjdzie?”, który znalazł się w zestawieniach najlepszych płyt roku „Tygodnika Polityka” i „Gazety Wyborczej”. Zagrała kilkaset koncertów w Europie i Japonii, u boku takich artystów jak m.in The National, TV On The Radio, Jamie Lidell, Spiritualized, i innych.

KIRSZENBAUM

Po świetnie przyjętym debiucie zatytułowanym "Stypa komedianta", Kacper Szpyrka i Jakub Wiśniewski przygotowali dla swoich fanów (i nie tylko) płytę zatytułowaną "Się".

„Się” to skutek nocnych eskapad po Madre de Dios i buszowania po bezdennych muzeach Wiednia. Ayahuaskę pije jednak Dymitr Karamazow, Batmana wybawiają Motomyszy z Marsa, a wszyscy święci popkultury giną w ciemnym wirze loopów, gdzie skrzypce wybrzmiewają złą nowiną o nieuchwytności czasu. Nie znajdziecie tu postrocka, elektroniki ani folku. Znajdziecie wszystko, co pomiędzy. Jak mawiał Héctor Villa-Lobos: „Folklor to ja”.

Materiał został zainicjowany przez Martina Heideggera i Edwarda Stachurę, zarejestrowany przez Andrzeja Giegiela (Pablopavo i Ludziki) i Roberta Nastala (Nosowska), wyprodukowany przez załogę Studio AS One, a poetycko i wokalnie udzielił się gość specjalny: Marcin Świetlicki.

Płyta ukazała 22 stycznia 2021, a jej oficjalną premierę poprzedziły trzy single.

Olsztyn Green Festival: 13-14-15 sierpnia 2021; Plaża miejska nad Jeziorem Ukiel w Olsztynie