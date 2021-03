Nowe daty Orange Warsaw Festival to 3-4 czerwca 2022. Każdy dotychczas zakupiony bilet zachowuje ważność na nowy termin. Dobra wiadomość jest taka, że jeden z headlinerów - Tyler, The Creator oraz fantastyczny BROCKHAMPTON, już potwierdzili swój udział w nowych datach festiwalu w roku 2022! A do tego pojawi się wielu nowych artystów, których będziemy ogłaszać w nadchodzących miesiącach.

To kolejny rok bez festiwalu, bez artystów i festiwalowych emocji. Ale przede wszystkim bez Was – fanów Orange Warsaw Festival. Ta sytuacja jest zła, przygnębiająca i bardzo dla nas frustrująca, ale już widać światło w tunelu! Wraz z postępującym procesem szczepień zaczynamy pracę nad edycją 2022! Zostańcie z nami. Jeżeli możecie, zachowajcie swoje bilety.