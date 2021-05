W ramach festiwalu w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie zaplanowano łącznie ok. 80 bezpłatnych wydarzeń (koncerty, wystawy, spektakle, seanse filmowe, projekcie, spotkania literackie, teatralne, filmowe, warsztaty), a wśród nich premiery. Zgodnie z ideą Wschodu Kultury, jego gośćmi będą artyści z Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Rosji, Litwy, Łotwy, Gruzji, Armenii, Niemiec, Niderlandów, Izraela.

Reklama

Prof. Rafał Wiśniewski zaznacza, że organizacja i ostateczny program festiwali w planowanych terminach są ściśle uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Podkreśla też, że festiwal stanowi skuteczną i dobrze przyjmowaną przez mieszkańców miast formę wzajemnego poznawania się, prezentacji kulturowej różnorodności wschodniej Polski oraz artystycznego dialogu. "Razem z naszymi partnerami tworzymy przestrzeń inspiracji i wymiany doświadczeń, a kolejne edycje Wschodu Kultury potwierdzają, że współpraca kulturalna między największymi i najważniejszymi miastami Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia a naszymi bliższymi i dalszymi sąsiadami zza wschodniej granicy daje niezwykłe efekty" – dodaje Dyrektor NCK.

W Rzeszowie w ramach Wschodu Kultury od 25 do 27 czerwca odbędzie się Europejski Stadion Kultury. Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa poinformował, że w tegorocznym festiwalu weźmie udział ponad 100 artystów z trzech krajów: Ukrainy, Białorusi i Polski, którzy zaprezentują się podczas 35 wydarzeń z różnych dziedzin kultury i sztuki.

25 czerwca o godzinie 20.00 odbędzie się Koncert Główny Wchodu Kultury - Europejskiego Stadionu Kultury, po raz pierwszy w Parku Sybiraków w Rzeszowie. Publiczność usłyszy takie duety jak Sylwię Grzeszczak i Jamali (Ukraina), Grubson i Dakhabrakha (Ukraina); Margaret i Kalush (Ukraina), Krzysztofa Zalewskiego i Nizkiz (Białoruś). Zobaczymy również zespół Voo Voo, Krzysztofa Zalewskiego, Huberta Dobaczewskiego (Spiętego) i Katarzynę Piszek (Kasai) w projekcie muzycznym ANAWA 2020.

Tegoroczne wydarzenia festiwalowe będą odbywały się w 10 lokalizacjach, głównie w Klubie Festiwalowym na Bulwarach i w Parku Sybiraków. Wśród tegorocznych atrakcji znalazły się m.in. premiera spektaklu Teatru Maska, Silent Disco, giełda winyli, spektakl taneczny „Deep Trip” Art Color Ballet, wernisaż wystawy Marcina Walko „Na Wschód od Edenu”,

Idea Innych Brzmień

W Lublinie Wschód Kultury - Inne Brzmienia potrwa od 24-27 czerwca. "Idea Innych Brzmień pozwala prezentować artystów, dla których muzyka stanowi inspirację i nieustanne wyzwanie. Na festiwalowych scenach łączymy style i gatunki, zapraszając zarówno twórców, jak i publiczność w niezwykłą podróż" - napisano w informacji prasowej.

"Wśród artystów tegorocznej edycji spotkamy jedną z legend i największych ikon niemieckiej sceny elektronicznej, nadającej ton i kierunek tej muzyce od blisko 30 lat, czyli Mouse on Mars. Premierowo zabrzmią utwory z najnowszej solowej płyty Spiętego, czyli Huberta Dobaczewskiego, lidera formacji Lao Che. Na żywo będzie można także doświadczyć efektów znakomitej współpracy duetu Włodi i 1988 i zobaczyć, co wydarza się, kiedy żywa legenda polskiego rapu i jeden z założycieli Molesty łączy siły ze znakomitym producentem i połową duetu Syny. Niebanalną opowieść o świecie widzianym oczami dzisiejszych 25-latków snuć będzie z kolei WaluśKraksaKryzys, czyli chłopak z podkrakowskiej Skały, który zyskał miano jednej z najciekawszych obecnie postaci na polskiej scenie muzycznej" - poinformowano w informacji prasowej przesłanej PAP.

Każdego roku ważne miejsce w programie festiwalu zajmuje prezentacja wybranej wytwórni muzycznej. W tym roku będzie to rodzima oficyna Instant Classic. Podczas festiwalu odbędzie się spotkanie z jej twórcami, wystawa plakatów i okładek płytowych oraz koncerty artystów skupionych pod jej szyldem.

Na festiwalu wystąpią też MaDMApper, czyli pochodzący z białoruskiego Mińska artysta dźwiękowy i wizualny, Pokaz Trio – ukraińskie trio instrumentalne, splatające ze sobą melodie zakorzenione w słowiańskim folku z muzyką współczesną, oraz Sherpa The Tiger – pochodzący ze Lwowa kwartet, łączący ambient, jazz, funk oraz utrzymaną w duchu retro elektronikę.

Program festiwalu obfituje także w wydarzenia pozamuzyczne, takie jak pokazy filmowe (m.in. polską premierę "Truth to Power" w reż. Garina Hovannisiana, dokumentu o życiu i społecznym zaangażowaniu Serja Tankiana, wokalisty i współzałożyciela grupy System of a Down), wystawy fotografii i plakatów oraz autorski program edukacji muzycznej – Małe Inne Brzmienia.

Od 19 do 22 sierpnia w Białymstoku odbędzie się po raz dziewiąty Festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar. Promuje on ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków mieszkali obok siebie Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy.

W tym roku w programie pięciu wymiarów (muzyki, sztuki, teatru, filmu, społeczności) znalazło się 19 wydarzeń. W Białymstoku wystąpią Mazolewski Quintet i Laboratorium Pieśni, Hoodna Orchestra (Izrael), Pink Freud oraz Karaś/Rogucki. W programie także remiks opery Giacomo Meyerbeera "Robert Diabeł", interdyscyplinarny projekt Kobiety Wschodu oraz wspólny koncert Kapeli Batareja i Kapeli Zhydovachka (Białoruś).

Będzie można zwiedzić również cztery wystawy: "Ukraina" Stepana Rudyka, "Oni tu byli. Są i będą – historia kina na Podlasiu", "Kaduk" oraz "Szlakiem przydrożnych kapliczek" w plenerze. W ramach Innego Wymiaru Teatru zaprezentowana zostanie "Ostatnia stacja", spektakl nawiązujący do likwidacji przez hitlerowców białostockiego getta w 1943 roku, a także monodram Natalii Sakowicz "Romans". Inny Wymiar Filmu to: "Lang ist der Weg", pierwszy film przedstawiający Holocaust z żydowskiej perspektywy i "Wieloryb z Lorino" o mieszkańcach Półwyspu Czukockiego.

Reklama

W programie Innego Wymiaru Społeczności znalazły się: spacer edukacyjny "Wspomnienia o Białostoczku", spotkanie z Rusłanem Kulewiczem: "Grodno – wspólna przeszłość w opowieściach i wspomnieniach", plenerowy projekt taneczny PLANTacja Sztuki oraz Wieczór szabatowy z pieśnią i opowieścią żydowską "Przy chasydzkim stole".

Zorganizowano też wystawę "Kaduk" w dawnej synagodze Cytronów, gdzie będzie można zobaczyć portrety z lat 30. Zdjęcia zostały wybrane z pięciuset negatywów ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego. "+Ostatnia stacja+ to zaś spektakl, który odbędzie się na terenie przyległym do dworca kolejowego Białystok Fabryczny, skąd w sierpniu 1943 r. hitlerowcy wywieźli około 40 tys. Żydów z białostockiego getta. "Przy chasydzkim stole" przybliży natomiast świat tradycji chasydów z Rzeczpospolitej. Szabatowy wieczór połączony będzie z muzyką i degustacją dań tradycyjnej kuchni żydowskiej. "Ciekawym wydarzeniem muzycznym będzie na pewno koncert 11-osobowej orkiestry z Izraela +Hoodna Orchestra+, która łączy wiele gatunków muzycznych. Oprócz tego w ramach festiwalu zaprosimy na wydarzenia z udziałem gości z Ukrainy i Białorusi, łącząc - jak to w Białymstoku - Wschód z Zachodem" - podano. (P