Polski koncert Deep Purple odbędzie się 12 października 2022 roku w łódzkiej Atlas Arenie, a w roli gościa specjalnego zespołowi towarzyszyć będzie legendarna amerykańska formacja Jefferson Starship.

Wszystkie bilety zakupione na koncert, który miał odbyć się w październiku tego roku, a także w pierwotnym terminie w 2020 roku zachowują swoją ważność na łódzki występ zespołu w 2022 roku. Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały zwrócić bilet na to wydarzenie, będą mogły to uczynić w punktach, w których taki bilet zakupiły. Jednocześnie gorąco apelujemy o zachowanie zakupionych już biletów na koncert.

Deep Purple to prawdziwy fenomen sceny muzycznej, przez wielu zespół ten uznawany jest za najważniejszą grupę w historii muzyki, która współtworzyła takie gatunki jak heavy metal oraz hard rock. Właśnie Deep Purple został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najgłośniejszy zespół świata. Grupa działa już od ponad 50 lat i ma na swoim koncie ponad 100 mln sprzedanych płyt. Deep Purple wydał 21 płyt studyjnych i liczne albumy koncertowe, a utwór "Smoke On The Water' znalazł się w czołówce 500 najlepszych kompozycji w historii muzyki rockowej.

W sierpniu zeszłego roku ukazał się najnowszy album zespołu "Whoosh!". Na płycie tej grupa już po raz trzeci połączyła siły z legendarnym producentem Bobem Ezrinem, a całość nagrana została w Nashville. W efekcie czego powstał najbardziej zróżnicowany album, jaki do tej pory razem stworzyli.