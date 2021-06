Miłośnicy gitarowego grania spotykają się w stolicy Dolnego Śląska co roku, aby wraz z zaproszonymi muzykami zagrać utwór Jimiego Hendrixa "Hey Joe". W ubiegłym roku z powodu pandemii impreza w całości odbyła się w internecie. "Hey Joe" zagrało wówczas razem – w domach, w ogrodach, na balkonach – 7998 gitarzystów z całego świata. Tym razem wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej - na wrocławskiej Pergoli w kompleksie Hali Stulecia oraz w sieci.

Bicie Gitarowego Rekordu Świata zaplanowano na godz. 16, ale gitarowe święto rozpocznie się na Pergoli już o godz. 12 koncertem Blues-Rock Guitar Workshop na czele z Leszkiem Cichońskim pomysłodawcą imprezy. Na scenie pojawią się też m.in. Jan Borysewicz, Łukasz Łyczkowski, Grzegorz Skawiński, Piotr Bukartyk, Wojciech Pilichowski, Adam Palma, Krzesimir Dębski, Natalia Lubrano, Gary Moore Tribute Band, a także gitarzysta Raya Charlesa Kenny Carr i muzyk zespołu Dżem Jerzy Styczyński. Online zaśpiewają natomiast Grzegorz i Patrycja Markowscy.

Wejście na teren imprezy możliwe będzie od godz. 10. Aby zagrać we Wrocławiu w Największej Gitarowej Orkiestrze Świata należało się wcześniej zarejestrować przez internet. Ci, którzy nie będą mogli pojawić się we Wrocławiu, mogą dołączać do imprezy online. Lista gitarzystów grających w sieci została otwarta w dniu bicia Gitarowego Rekordu - w sobotę.

Aby wziąć udział w Gitarowym Rekordzie Świata, wystarczy mieć gitarę i znać pięć akordów potrzebnych do zagrania utworu "Hey Joe". Dopuszczalne są wszystkie rodzaje gitar (akustyczne, klasyczne, elektryczne, basowe), a także inne instrumenty strunowe (m.in. ukulele, mandoliny, banjo i bałałajki). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Transmisję imprezy będzie można oglądać m.in. przez stronę www.heyjoe.pl oraz na Facebooku Rekordu i kanale YouTube. Organizatorzy zachęcają do wysyłania zdjęć i filmów ze wspólnego grania na adres: gitarowy.foto@gmail.com oraz dzielenia się nimi w mediach społecznościowych, oznaczając je hashtagiem #gitarowyrekord.

Organizatorzy imprezy podkreślają, że w historii Gitarowego Rekordu tegoroczna edycja zaznaczona będzie jako edycja specjalna i niezależnie od wyniku, w przyszłym roku do pobicia rekordu, który powróci na wrocławski Rynek, nadal potrzebne będą minimum 7 424 gitary, czyli o jedną więcej niż ustanowiony w 2019 r. rekord.