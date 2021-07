"To będzie wielki moment dla miasta, oznaczający nasze odrodzenie, oznaczający nasz powrót. I będzie to jeden z najwspanialszych koncertów w historii w Central Parku. To coś, czego nie chcecie przegapić, to będzie wydarzenie na miarę wieków" - zapewniał w czwartek burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.

Reklama

Burmistrz ogłosił plany koncertu już w czerwcu, kiedy ujawnił, że będzie częścią ogólnomiejskiego "tygodnia powrotu do domu" w ramach wznawiania życia po pandemii Covid-19.

"Ten cały tydzień będzie czymś nigdy dotąd niespotykanym w Nowym Jorku" – zapowiadał wcześniej de Blasio.

Simona nazwał w czwartek "dumnym synem dzielnicy Queens", odwołując się do jego poprzednich koncertów w Central Parku w 1981 i 1991 roku. O Hudson mówił, że "oddaje hart ducha i determinację, które wszyscy odczuwamy walcząc z kryzysem". Na koniec, zaanonsował występ The Bossa (pseudonim Springsteena) podkreślając, że jest nie mniej ważny.

"Jest uwielbiany w Nowym Jorku w niezwykły sposób, mimo że tak się składa, że pochodzi z New Jersey, ale nikt nie jest doskonały" - żartował burmistrz.

Dotychczas nie podano jeszcze oficjalnie dokładnej daty koncertu. De Blasio powiedział, że więcej szczegółów i pełny skład wykonawców zostanie wkrótce przedstawiony.

Organizatorem imprezy w Central Parku, jest 89-letni producent muzyczny Clive Davis.

Jak zauważył „New York Times” pogłoski o zaangażowaniu Springsteena krążyły w świecie rozrywki od tygodni. Wydawały się jednak niepewne, kiedy piosenkarz ogłosił powrót swojego showu "Springsteen on Broadway". Został wznowiony po pandemii w minioną sobotę i będzie prezentowany do 4 września.

Według oczekiwań w Central Parku Springsteen wystąpi w duecie z Patti Smith. Burmistrz nie wspomniał jednak o jej udziale. Przedstawiciel piosenkarki odmówił komentarza.

Gazeta nowojorska zwróciła jednocześnie uwagę, że podczas gdy show Springsteen jest grany w niektóre soboty, haarmonogram występów nie obejmuje 21 sierpnia.

Wstęp na imprezę ma być darmowy, większość miejsc - 70 proc. - zostanie przeznaczona dla zaszczepionych widzów.