Koncerty będą się odbywać w ścisłym centrum Krakowa: na Małym Rynku, Plantach, dziedzińcach Pałacu Pod Baranami oraz Muzeum Książąt Czartoryskich oraz na dziedzińcu Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, w ogrodach Dworku Białoprądnickiego i na scenie letniej Nowohuckiego Centrum Kultury.

"Ogromnie się cieszę, że po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią możemy zaprosić krakowian i gości do udziału w tegorocznej Nocy Jazzu. Wszystkie koncerty ze względów sanitarnych odbywają się w tym roku w plenerze, jest ich ponad 20" – mówiła dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Katarzyna Olesiak.

W tym roku wystąpią między innymi: Little Egoists, Tomek Grochot, Vladislav Sendecki, Dominik Wania, Oleg Dyyak, Jorgos Skolias, Charles Burton, Vanessa Harbak, Jose Torres i wielu innych znakomitych muzyków.

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Na koncert na Dziedzińcu Muzeum Książąt Czartoryskich obowiązują bezpłatne wejściówki, które można pobrać w punkcie InfoKraków przy ul. Powiśle 11.

Witold Wnuk, dyrektor Summer Jazz Festival Kraków i prezes Fundacji My Polish Heart podkreślił, że Noc Jazzu jest zarówno dla miłośników tego gatunku muzyki, jak i osób, które mają kontakt z jazzem po raz pierwszy.

"Jazz jest muzyką wolności, muzyką otwartą, niezwykle energetyczną i ożywiająca. Trzeba pamiętać, że jazz do końca lat 50 był muzyką popularną, taneczną" – mówił Wnuk. "Centralnym wydarzeniem Nocy Jazzu będzie koncert na Mały Rynku, gdzie od godziny 18 do 22 będą prezentowane cztery międzynarodowe projekty zaczynając od big bandu Groborz&Cronies, poprzez duet Vladislav +Adzik+ Sendecki i Jurgen Spiegel, hiszpańskiego pianistę Daniela Garcię po grupę mieszkającego od lat w Polsce Jose Torresa" – dodał Wnuk.

Według organizatorów ze względu na wiele wydarzeń w jednym czasie krakowianie i turyści mogą mieć problem, co wybrać. W tym roku do Nocy Jazzu zaproszone zostały także Nowohuckie Centrum Kultury i Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. "Jazz w Nowej Hucie jest obecny od początku jej powstania, artyści tam bywali, grali. Tym większa radość, że Noc Jazzu zawita przed Nowohuckie Centrum Kultury i że możemy zaprosić publiczność na koncert trzech zespołów: Kaja Karaplios Trio, The OneNess oraz kwartetu Krzysztofa Żesławskiego i Natalii Lubrano, która zaśpiewa przeboje Agnieszki Osieckiej w aranżacji jazzowej" – mówił dyrektor Nowohuckiego Centrum Zbigniew Grzyb.

Maciej Trifonidis z Dworku Białoprądnickiego przypomniał, że w miejscu tym w latach 70. i 80. działał kultowy klub jazzowy, o czym przypomni wystawa zdjęć artystów, którzy tam występowali oraz wystawa okładek płyt wytwórni Polish Jazz z kolekcji Hirka Wrony. Podczas Nocy Jazzu w Dworku wystąpią: Szymon Mika Trio, Fedkowicz Noise Trio, Apostolis Anthimos Quartet oraz Jorgos Skolias z Dominikiem Wanią.

Noc Jazzu to przedsięwzięcie organizowane w ramach cyklu Krakowskie Noce. Publiczność ma okazję usłyszeć różne gatunki jazzu w wykonaniu artystów z całego świata.