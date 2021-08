"Bokka to jedno z najbardziej niesamowitych zjawisk na polskiej scenie nie tylko ze względu na to, że ukrywają swą tożsamość. Twarze zakryte maskami to tylko wstęp do niezwykłej opowieści o Bokka - zespole, który nie potrzebował imion i nazwisk, by stworzyć unikatową tożsamość" - napisano na stronie NCK.

Zwrócono uwagę, na "niebanalne podejście muzyków zarówno do własnego wizerunku, jak i do tworzenia muzyki, czego najlepszym dowodem jest wykorzystywanie nietuzinkowego, często składającego się z przypadkowych przedmiotów instrumentarium". "Zespół grał na największych krajowych festiwalach oraz wystąpił podczas najważniejszych imprez w Europie, m.in. brytyjskiego The Great Escape, czeskiego Colours of Ostrava, niemieckiego Reeperbahn czy holenderskiego Eurosonic, a także w klubach w Brukseli, Pradze czy Budapeszcie" - napisano.

"Grupa zbiera pozytywne opinie w Polsce i za granicą - wystarczy wspomnieć́ o pochlebnej recenzji od Pitchforka, jednego z najważniejszych opiniotwórczych portali muzycznych świata" - czytamy w informacji.

Duet Rysy tworzą Wojtek Urbański i Łukasz Stachurko. "Ich muzyka to wypadkowa progresywnych tanecznych rytmów zbudowanych na kanwie melancholijnych, a jednocześnie chwytliwych melodii" - wyjaśniono.

"Premiera ich debiutanckiego singla +Ego+ odbyła się w maju 2015 r., a już we wrześniu ukazał się debiutancki longplay +Traveler+. Na wydanej w 2016 r. płycie +Father+ znalazły się m.in. utwory +Father+ oraz +Crystal Love+" - czytamy na stronie NCK.

Przypomniano, że "od początku działalności duet skupiał się na aktywności koncertowej i gościł na największych polskich festiwalach (Open'er Festival, Tauron Nowa Muzyka, Audioriver, Off Festival)".

W 2016 r. duet nagrodzono statuetką Odkrycie Roku Muno.pl, Zespół Roku Aktivista (plebiscyt Nocne Marki) oraz nominacją do Fryderyka w kategorii Debiut Roku.

"Pomimo tych sukcesów zespół zawiesił działalność w 2017 r. Reaktywacja duetu nastąpiła 31 grudnia 2020 r. wraz z premierą singla +4GET+ - tytułowego utworu z albumu, który ukazał się finalnie 25 czerwca br." - wyjaśniono.

Jak zaznaczono, "Michał Anioł to młody wokalista i multiinstrumentalista urodzony w 1998 r., pochodzący z okolic Wrocławia". "Łącząc autorskie, elektroniczne kompozycje z dźwiękiem żywych instrumentów i wokalem stara się eksplorować jeszcze nieodkryte rejony muzyki. W 2021 r. wydał swój debiutancki album +U+" - napisano.

Początek koncertu - 20 sierpnia o godz. 20.30 na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17). Bezpłatny streaming koncertu udostępniony zostanie na fanpage'u NCK.

Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja na stronie: https://www.nck.pl/projekty.../projekty/dziedziniec-kultury.

4. "Dziedziniec Kultury" to cykl letnich koncertów na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które organizuje NCK. "Motywem przewodnim wszystkich koncertów stanie się twórczość Stanisława Lema – futurologa, filozofa i pisarza science-fiction, patrona roku 2021. Występujący artyści w muzycznej formie podzielą się z publicznością inspiracjami czerpanymi z twórczości Lema" - napisano na stronie NCK.