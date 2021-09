Przypomniano, że "Bovska zdobyła Złotą Płytę za debiutancki album "Kaktus" i otrzymała nominację do Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV Music Awards dla najlepszego polskiego wykonawcy oraz do nagrody Fryderyka".

"Oprawa wizualna jej projektów jest dopracowana i przemyślana – od konceptualnego wydawnictwa, poprzez stronę internetową i serię kameralnych nagrań, aż po imponujące muzycznie i scenograficznie koncerty" - czytamy w przesłanej informacji.

Jak zaznaczono, "obok komponowania Bovska zajmuje się grafiką i ilustracją (jest projektantką wszystkich swoich albumów)".

"Bovska ma za sobą występy na najważniejszych festiwalach w kraju: Open'er Festival, Orange Warsaw Festival, Kraków Live Festival, Slot Art, Festiwal i Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Była też jedyną gwiazdą z Europy na festiwalu Shimokitazawa Sound Cruising w Tokio w 2017 r. Jej piosenka +Na niby+, promowała film +Narzeczony na niby+" - napisano o artystce.

Barwna warstwa plastyczna

Podkreślono, że "to, co wyróżnia twórczość Bovskiej, to również oryginalna, barwna warstwa plastyczna tworzonych projektów". "Doceniło to jury Yach Film 2013, nominując do nagrody teledysk +Long way+ w kategorii Zdjęcia oraz w roku 2016 teledysk +Klik+ w kategorii Plastyczna aranżacja przestrzeni" - wyjaśniono.

Przypomniano, że Bovska "do 2020 r. wydała trzy albumy – +Kaktus+, +Pysk+ i +Kęsy+". "W kwietniu 2020 r., w czasie największego lockdownu, ukazał się czwarty album artystki – +Sorrento+. 21 czerwca 2021 r. miał premierę singiel Bovskiej +Barometr+" - napisano.

Bovska jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. "Pierwszy nakład jej debiutanckiej płyty +Kaktus+ wyprzedał się w dwa dni, zyskując status Złotej Płyty, a jej utwory jeszcze przed premierą albumu biły rekordy popularności w Internecie, gdzie dotychczas odtworzono je ponad 40 milionów razy" - czytamy w informacji o artystce.

Przypomniano, że "tytułowa piosenka +Kaktus+ była motywem przewodnim czołówki serialu stacji TVN +Druga Szansa+".

Artystka wystąpi w MIK 13 września o godz. 19 wraz z Janem Smoczyńskim (syntezatory, chórki) i Pawłem Dobrowolskim (perkusja, SPD-SX) w ramach nowego cyklu Open Sound.