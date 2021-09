Koncert zespołu zaplanowano na 9 kwietnia 2022 roku.

W trakcie sześciotygodniowej trasy, zespół odwiedzi między innymi Mediolan, Budapeszt, Sztokholm, Warszawę, Amsterdam, Hamburg, Monachium, Berlin, Barceloną, Madryt, Lizbonę oraz Paryż. Potem uda się do Australii, Nowej Zelandii, Azji Południowo-Wschodniej a także Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, kontynuując swoją kilkuletnią wędrówkę.

“A rock’n’roller needs to get out and rock’n’roll!”– powiedział wokalista i frontman Jesse Hughes. „Czuję się, jakbym przez lata był zamknięty i jestem gotowy odzyskać wolność. Uważaj Europo, Orły Death Metalu są gotowe ponownie wzbić się w powietrze.”

Znani z zaraźliwych i pozytywnych wibracji i pełnych energii występów na żywo, zespołowi towarzyszyć będą: Jennie Vee na basie, Jorma Vik na perkusji i Joshua Jove na gitarze.

Hughes odcisnął swój znak Boots Electric na pół tuzinie interpretacji świątecznych klasyków takich jak “God Rest Ye Merry Gentlemen,” “Put A Little Love In Your Heart,” “O Holy Night,” “Little Drummer Boy,” czy “Little Town Of Bethlehem.” Akustyczną atrakcją dopełniającą EPkę jest niezwykłe i poruszające wykonanie „O Holy Night” a cappella z udziałem Hughesa i towarzysza z EODM Joshuy Homme na wokalu.

„Tylko kilka piosenek, które rozgrzeją twoje serce w okresie świątecznym. Mam nadzieję, że ich lubisz. Niech Boże Narodzenie przyniesie wam wszystkim pokój. Happy Hanukkah, Merry Christmas, Happy Holidays, I love you, and God bless you all.” powiedziła Hughes o nowej świątecznej EPce.