Grupa zagra 16 koncertów na międzynarodowej trasie, która odwiedzi między innymi Londyn, Brukselę, Wiedeń, Pragę, Paryż czy Rzym, a 15 lutego wystąpią w Warszawie, na COS Torwar.

Dzięki ich surowemu, energetycznemu brzmieniu Måneskin przywrócili rock'n'roll na szczyty światowych list przebojów. Victoria (bas), Damiano (wokal), Thomas (gitara) i Ethan (perkusja) zaczynali wspólną działalność w 2015 roku, grając na ulicach Rzymu. Kilka lat później podbijają świat jako jeden z najpopularniejszych rockowych zespołów nowego pokolenia. W tym roku formacja wygrała Eurowizję kawałkiem "Zitti E Buoni", co poskutkowało ogromnym skokiem sprzedaży ich muzyki, a w zaledwie kilka tygodni od sukcesu w Rotterdamie mogli pochwalić się złotem oraz platyną w kilkunastu krajach.

Ich drugi album "Teatro d’ira – Vol. I" miał premierę 19 marca 2021 roku, a w lipcu ukazało się wideo do "I Wanna Be Your Slave", które już pierwszego dnia po premierze uzyskało ponad 6,5 miliona odtworzeń, stając się numerem 1 na YouTube we Włoszech oraz plasując się w Top 20 najpopularniejszych klipów muzycznych na świecie.