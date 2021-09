Jest to jej pierwszy potwierdzony festiwalowy koncert na świecie w przyszłym roku.

Do line-upu dołączają także Martin Garrix, absolutny top najlepszych DJ-ów na świecie, Jessie Ware, artystka o wielu muzycznych twarzach, a także niezwykle mocna reprezentacja Alter Stage – Jehnny Beth, Sons Of Kemet, Cigarettes After Sex, Moses Sumney i Pillow Queens

Przyszłoroczny festiwal odbędzie się między 29 czerwca a 2 lipca.

REGULAR TICKETS w sprzedaży (do 6.06.2022 lub do wyczerpania puli)

Karnet 4 DNI - 649 ​​​PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 749 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 459 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 529 PLN

Bilet jednodniowy - 315 PLN

Wszystkie bilety zakupione na Open'er Festival Powered by Orange 2020 i 2021 zachowują ważność na nową datę festiwalu.