Wystąpią m.in. Kode 9, Aïsha Devi, Elephant9, Deadbeat i Stefan Wesołowski. W kinie MCK zobaczyć będzie można i filmy oscarowe, i nieznane perły kina niezależnego.

- Tegoroczna, dziesiąta już edycja Fonomo Music & Film Festival to wydarzenie interdyscyplinarne, z muzyką i filmem w roli głównej. Doskonały pretekst do spotykania i spędzenia wspólnie czasu. Będziemy oglądać filmy, słuchać muzyki, podziwiać obrazy, rozmawiać o rzeczach w naszej ocenie istotnych, rozwijać nasze pasje na warsztatach – mówi Artur Maćkowiak, organizator festiwalu. – Szczególnie interesują nas relacje muzyki i filmu, dźwięku i obrazu. Są drogowskazem przy budowie programu, nierzadko ciekawym wyzwaniem oraz bardzo pięknym narzędziem do obserwacji siebie i otaczającego świata. Uczestników festiwalu nieustannie zapraszamy by wraz z nami posłuchali filmów i zapatrzyli się w muzykę.

Koncerty na Fonomo będą różnorodne. Zagrają: legenda brytyjskiej sceny basowej Kode9, rozdarta pomiędzy klubami przyszłości a pradawnymi azjatyckimi rytuałami Aïsha Devi, psychodeliczny, postjazzowy Elephant9, Aiming For Enrike. Wystąpi też kultowy zespół Mołr Drammaz, na wernisażu wystawy Wojciecha Kucharczyka. Wszystko to od 20 do 23 października.

Więcej informacji i szczegółowy program festiwalu: http://fonomo.pl