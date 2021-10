Trasa Music of the Spheres World rozpocznie się 18 marca 2022, pierwszym w historii zespołu koncertem w Kostaryce. Następnie Coldplay zagra w Dominikanie, w Meksyku, USA, Niemczech, Polsce, Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii.

Kiedy koncert w Polsce?

Występ w Polsce odbędzie się 8 lipca 2022 roku na PGE Narodowym. Pełna lista koncertów jest dostępna TUTAJ.

Gościem specjalnym większości koncertów będzie H.E.R. Na innych shows pojawi się London Grammar.

Bilety na koncert w Polsce trafią do ogólnej sprzedaży 22 października o 10:00 czasu lokalnego na LiveNation.pl.

Trasa "niskoemisyjna i przyjazna środowisku"

- Granie na żywo i nawiązywanie kontaktów z ludźmi to w końcu powód, dla którego istniejemy jako zespół. Planowaliśmy tę trasę od lat i jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością grania piosenek z całego okresu, który spędziliśmy razem - mówią muzycy Coldplay.

- Jednocześnie jesteśmy bardzo świadomi, że planeta stoi w obliczu kryzysu klimatycznego. Spędziliśmy więc ostatnie dwa lata na konsultacjach z ekspertami ds. środowiska, aby ta trasa była jak najbardziej zrównoważona i, co równie ważne, aby wykorzystać jej potencjał do popychania spraw naprzód. Nie uda nam się zrobić wszystkiego dobrze, ale zobowiązujemy się robić wszystko, co w naszej mocy, a także dzielić się tym, czego się uczymy. To proces, który wciąż trwa, i jesteśmy bardzo wdzięczni za dotychczasową pomoc - dodają.

Wiadomo, że koncerty mają być zasilane w 100 proc. z energii odnawialnej. Zespół zobowiązał się także do zmniejszenia emisji podczas trasy o 50 proc., zaś część pieniędzy z każdego sprzedanego biletu pójdzie na jedno zasadzone drzewo.